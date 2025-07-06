Real Madrid: 3 - Borussia Dortmund: 2 | MAÇ SONUCU
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Milli oyuncumuz Arda Güler'in 2 asist yaptığı mücadeleyi İspanyol ekibi 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Real Madrid ile Alman ekibi Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi eflatun-beyazlılar 3-2 kazandı.
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Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Gonzalo Garcia, 20'de Fran Garcia ve 90+4'te ise Kylian Mbappe kaydetti. Dortmund'un golleri ise 90+3'te Maximilian Beier ve 90+8. dakikada Serhou Guirassy'den (p) geldi.
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Ayrıca R. Madrid'de 90+5'te Dean Huijsen direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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ARDA GÜLER'DEN 2 ASİST!
Milli oyuncumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 20 yaşındaki yıldız, ilk ve son golün asistini yaptı.
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YARI FİNALDE RAKİP PSG!
Dortmund'u eleyerek yarı finale yükselen Real Madrid'in bu turdaki rakibi ise Paris Saint-Germain (PSG) oldu.
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