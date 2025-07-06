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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül - Fenerbahçe Haberleri

        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül

        Fenerbahçe'nin transferde anlaşmaya vardığı golcü oyuncu Jhon Duran'ı yetiştiren antrenör Wilbert Pereira, Haberturk.com'a özel açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı antrenör, yıldız santrforun Türkiye'de neler yapabileceğini, en iyi özelliklerini anlattı. İşte detaylar...

        Giriş: 06.07.2025 - 09:36 Güncelleme: 06.07.2025 - 09:36
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        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
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        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Al-Nassr'da forma giyen Jhon Duran'ı sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertlilerin yeni golcüsünün üstünde büyük beklentiler varken, Kolombiya ekibi Envigado FC Antrenörü Wilbert Pereira, Jhon Duran hakkında Haberturk.com'dan Yaşar Çifcibaşı'ya özel açıklamalarda bulundu.

        "TAM BİR SAVAŞÇI"

        Fenerbahçe taraftarının her maçta sonuna kadar mücadele edecek bir oyuncu göreceğini söyleyen Pereira, "Jhon Duran hırslı ve tam bir savaşçı bir oyuncu. Elinden gelenin en iyisi vermek için her şeyini ortaya koyar ve asla mücadeleden kaçmaz. Her zaman maksimumunu verir." dedi.

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        "CEZA SAHASINDA ÖLÜMCÜL"

        En çok hangi pozisyonda daha verimli olduğunu açıklayan Kolombiyalı çalıştırıcı, "Duran, kanattan ziyade santrfor olarak çok daha etkili olan bir oyuncu. Ceza sahanın içinde öldürücü bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

        Jhon Duran'ın keşfetme sürecini anlatan Wilbert, "Jhon'un mevkisini kanattan forvete devşirmiştim. Onunla çalışırken çok büyük işler başaracağına emindim. Kendisi ne istediğini bilen ve hedefine odaklanan bir oyuncuydu. Bir gün buralara geleceğini biliyorum"

        "İŞİNE ODAKLANMALI"

        "Jhon'un yapacağı en iyi şey saha içine odaklanmak olacaktır. En iyi bildiği şey futbol oynamak bu nedenle sadece buna odaklanarak, saha dışı tartışmalarından uzak kalmalıdır. Ona başarılar diliyorum"

        "GELİŞTİRMESİ GEREKEN YÖNLER VAR"

        Kolombiyalı golcünün en iyi ve en kötü özellikleri sorulduğunda ise, "Jhon Duran, güçlü bir oyuncu ve büyük bir yeteneği var. Fenerbahçe'nin kilit isimlerinden birisi olacaktır. Fakat tabii ki onun da geliştirmesi gereken yönleri var. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuları ve Mourinho, ona seviye atlatacaktır. Jose, harika bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

        "LUKAKU'YA BENZİYOR"

        Jhon Duran'ın Lukaku'ya benzediğini söyleyen antrenör, "Fiziksel ve teknik olarak tıpkı Romelu Lukaku'ya benziyor. Fakat kendisi gençliğinden bu yana Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic hayranı." dedi.

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