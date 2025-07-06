Romalılar sabun kullanmazdı! Temizlik anlayışı bambaşkaydı… İşte Antik Roma’nın sizi çok şaşırtacak temizlik kuralları!

Sabun yok, klozet yok, duş ise hayal bile edilemezdi. Ama Antik Roma toplumu yine de temizlik konusunda kendine özgü bir düzen kurmuştu. Hamamlar, yağlar ve tuhaf temizlik araçlarıyla şekillenen bu dünyaya bir yolculuk yapalım...

REKLAM advertisement1

(Görseller Antik Roma'yı temsilen çizilmiştir)

SABUN YOKTU, AMA TERLEME VARDI

Antik Romalılar günümüzdeki gibi sabunla temizlik yapmıyorlardı. Onun yerine, vücutlarını zeytinyağıyla kaplayıp ardından strigil adı verilen metal veya kemikten yapılmış kazıyıcılarla bu yağı ve kiri sıyırarak temizlik sağlıyorlardı. Bu uygulama genellikle spor sonrası hamamlarda yapılıyor, hem hijyen hem de sosyalleşme aracı olarak görülüyordu. Sabunun bilinmesine rağmen günlük kullanımda tercih edilmemesinin nedenlerinden biri, onun daha çok çamaşır yıkamada kullanılmasıydı.

REKLAM

KAMUSAL HAMAMLARDA BİR ARADA TEMİZLİK

Hamamlar, Antik Roma toplumunun sosyal hayatında merkezi bir yere sahipti. Erkekler ve kadınlar genellikle ayrı saatlerde bu tesisleri kullanırdı. Hamamlar sadece yıkanma alanı değil, aynı zamanda spor yapma, kitap okuma ve sosyalleşme merkezleriydi. Sıcaklık derecelerine göre ayrılmış caldarium (sıcak), tepidarium (ılık) ve frigidarium (soğuk) odalarıyla vücut temizliği sistemli bir şekilde yapılırdı.

TUVALETTE KİŞİSEL TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARI Tuvalet kullanımı da bugünle kıyaslandığında oldukça farklıydı. Kamusal tuvaletlerde mahremiyet neredeyse yoktu ve insanlar yan yana otururdu. Temizlik için kullanılan başlıca yöntem, “tersorium” adı verilen, süngere benzer bir temizlik aletinin sirke veya tuzlu suyla temizlenerek sırayla kullanılmasıydı. Bu alet ortak kullanıldığı için bazı hastalıkların yayılmasına da sebep olabiliyordu. GÖRÜNÜŞ VE KOKULARA KARŞI ÖNLEMLER Romalılar vücut kokularına karşı da çeşitli çözümler geliştirmişti. Zeytinyağı ve aromatik yağlar, yalnızca temizlik değil güzel kokmak için de tercih ediliyordu. Berberler ve tıraşçılar sokak köşelerinde hizmet verirken, kişisel bakım erkekler arasında da yaygındı. Tırnak ve saç bakımı detaylıca yapılır, hatta vücut tüylerinin alınması da estetik bir gereklilik sayılırdı.