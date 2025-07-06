Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki kafesinden kaçan erkek aslan Zeus, saldırdığı Süleyman Kır'ı (53) ağır yaraladı. Kaçan aslan ise yeri tespit edildikten sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

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DHA'nın haberine göre Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi D-400 kara yolu kenarında yer alan 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki 'Zeus' adlı erkek aslan, saat 02.00 sıralarında kafesinden çıkarak kaçtı.

Aslan, saat 05.00 sıralarında park alanına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta fıstık sulayan Süleyman Kır'a saldırıp, ağır yaraladı.

Olayın fark edilip ihbarda bulunulması üzerine gelen sağlık ekibi, Süleyman Kır'ı hastaneye götürdü.

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İhbar üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak arama çalışması başlattı. Zeus’un en son Ilıca ile Kumköy mahalleleri arasında, otellerin arka kısmında görüldüğü belirlenince çalışmalar bu alana kaydırıldı.

Aslanın yerini tespit etmek için dronla da arama yapıldı. Yetkililer, Ilıca ve Kumköy mahallelerinde yaşayanlara, bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

ASLANLA KARŞILAŞTI Sabah saatlerinde aslanla karşılaşan Faruk Zeybek, "Saat iki buçuk, üç gibi siren sesi duydum. Polis ışıklarını görünce hırsız geldiğini düşündüm. Polis 'Aslan kaçmış, evden çıkmayın' dedi. Daha sonra aslanı şurada yatar pozisyonda kafasını kaldırırken gördüm. Aslanı görünce çok korktum, videoya kayıt altına aldım" dedi. Hayvan parkında yaklaşık 30 aslanın olduğu öğrenildi. ASLAN TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ İlçede 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki kafesinden kaçtıktan sonra Süleyman Kır'ı ağır yaralayan aslan, yeri tespit edildikten sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Aslanın tarlada uyurken yaraladığı Süleyman Kır, Manavgat'taki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. ASLANLA MÜCADELESİNİ ANLATTI Olay anını anlatan Kır, "Sabah 05.00 sıralarında fısıltı sesi geliyordu, üstümdeki battaniyeyi kaldırdığımda aslan üstüme çöktü. Mücadele ettik, boğuştuk, 'Kimse yok mu' dedik. Baldırlarımdan, boynumdan ısırırken tam o sırada boynunu elime geçirdim sıktım. O ara kaçtı biraz. Çocuk parkı olmayan yere hayvanat bahçesi yapıyorlar. Kenarında ne güvenlik var bir şey var. Bunların sorumlularından tek tek davacı olacağım. Biraz güçlü olmasaydım şu an ben yoktum. Kendimi savunmasaydım gittiydim. Kim verecek bunun hesabını. Otobanın kenarına hayvanat bahçesi olmaz. Hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

"SAĞ YAKALANMASI MÜMKÜN OLMADI" Hayvan parkındaki kafesinden kaçtıktan sonra saldırdığı Süleyman Kır'ı yaralayan aslanın vurularak öldürülmesine ilişkin Antalya Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Manavgat ilçemiz Ilıca Mahallesi’nde bulunan Land Of Lions Aslan Diyarı Hayvanat Bahçesinden 6 Temmuz Pazar Günü saat 03.21 sıralarında bir adet aslan kaçmıştır. Kaçan aslan tarlada bekçilik yapan bir vatandaşımıza saldırmış ve şahıs hafif şekilde yaralanmıştır. Söz konusu aslanın en son D-400 kara yolu üzerinde görülerek ormanlık alana yöneldiğinin tespit edilmesi üzerine, kaçan aslanın Hayvanat Bahçesi, Milli Parklar Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince koordineli bir şekilde etrafı çevrilmiş, çevre ve insanlar için tehlike arz etmesi nedeniyle kaçan aslanın sağ yakalanması mümkün olmamış olup vurularak itlaf edilmiştir. Olayla ilgili Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre adli işlem ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında soruşturma başlatılmıştır."