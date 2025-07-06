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        Haberler Dünya İngiliz basını: İran İsrail'in 5 askeri tesisini vurdu | Dış Haberler

        İngiliz basını: İran İsrail'in 5 askeri tesisini vurdu

        İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan ve 12 gün süren çatışmalar ateşkes ile sona ermişti. İngiliz basını, İran'ın 5 askeri tesisi vurduğunu ancak sansür nedeniyle bu durumun duyurulmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 01:03 Güncelleme: 06.07.2025 - 01:48
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        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
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        İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan ve 12 süren çatışma, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasıyla duyurulan ateşkesle sona ermişti.

        İngiliz basını, İran saldırılarına ilişkin uydu radar verilerine ulaştığını bildirdi.

        The Telegraph'ın haberine göre, İran İsrail'in 5 askeri tesisini vurdu ancak İsrail ordusu tarafından uygulanan sıkı sansür nedeniyle bu durum duyurulamadı.

        Oregon Eyalet Üniversitesindeki uzmanlar, Telegraph ile hasarları tespit eden uydu radar verilerini paylaştı.

        Vurulan askeri tesisler arasında büyük bir askeri üs de bulunurken, 5 tesise toplamda 6 füze isabet etti.

        Vurulan tesisler arasında ayrıca bir istihbarat toplanma merkezi bir de lojistik tesis bulunuyor.

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        İsrail hava savunmasına, ABD menşeli THAAD yüksek irtifa balistik füze savunma sisteminin de katıldığı bildirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump da İsrail'e ekipman sağladıklarını doğrulamıştı.

        Wall Street Journal, İsrail hava savunma sistemlerinden Arrow balistik füze önleme sisteminin mühimmatının azaldığını bildirmişti. ABD'nin İsrail'in savunma kabiliyetindeki sorunların önceden farkında olduğu ve buna önlem olarak bölgeye füze savunma ekipmanları gönderdiği ifade edilmişti.

        Demir Kubbe hava savunma sistemi daha çok, kısa mesafede savunma sağlarken, Arrow'un uzun menzilli saldırılara karşı geliştirildiği biliniyor.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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