Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!

Tarih 19 Haziran 2008’i gösteriyordu. Okullar tatil olalı iki hafta olmuştu. Tatil sonrası İstanbul trafiği bir nebze olsun rahatlamıştı, ancak İstanbul Emniyeti'nin telsiz kanallarındaki yoğun muhabere hiç hız kesmiyordu. Öğleden sonra gelen bir ihbar, haber merkezini harekete geçirdi. Hemen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, ardından da Cinayet Masası dedektiflerine haber verildi ve Fatih Mahallesi’nde bir adrese acil gitmeleri istendi.

İSTANBUL CİNAYETLE SARSILDI

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Gelen anons üzerine o günkü olayda sorumlu olan Cinayet Masası dedektiflerinden Erdal Karaman ve ekibi, hızla olay yerine hareket etti. Kısa bir süre sonra, olay yerine varan ilçe ekipleri, haber merkezine ‘Merkez, şahıs evde ex. Gerekli birimler gelirse iyi olur. Biz güvenliği alıyoruz’ şeklinde bilgi verdi. Evdeki incelemeler sonucunda, ev sahibi Nazmi Bey'in boğazı kesilerek öldürülmüş olduğu ortaya çıktı. Bu vaka, Gayrettepe’deki cinayet masası için önemli bir dosya haline gelecekti.

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EŞİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Olay yeri inceleme ekipleri hemen çalışmalarına başladı. Cinayet Masası dedektifi Erdal Karaman ve ekibi de incelemelere katıldı. İlk bilgilere göre, Nazmi Bey evinde boğazı kesilerek öldürülmüştü. Karısı Leyla hanım polise verdiği ifadede, “Eşim gece sarhoş gelip sızmıştı. Ben sabah işe gittim, işten çıktıktan sonra eve gelince eşimi bu halde buldum” dedi.

CEZAEVİNDEN ÇIKAN ŞÜPHELİ İSİM Cinayet uzmanı emekli polis memuru Erdal Karaman, cinayetin çok önemli olduğunu belirterek, “Evde herhangi bir zorlama yoktu, kapıda da herhangi bir iz yoktu. Bu da, cinayetle ilgili tanıdık birinin yer alabileceğini düşündürdü. Araştırmalarımızda, kadının akrabalarından birinin birkaç gün önce cezaevinden çıktığını öğrendik. Bu kişi cinayet suçundan cezaevindeydi. Ve cezaevinden çıkmıştı. Bu durum dikkatimi çekti.” ifadelerini kullandı. BAZDAKİ GARİPLİK Şüpheli kişinin cep telefon kayıtları detaylıca incelendi. Karaman, bu süreçte dikkat çeken bir detayı şu şekilde paylaştı: “Bu kişinin cep telefonu kayıtlarına baktığımızda, olayın yaşandığı zaman diliminde mahalledeki bazda sinyal verdiğini gördük. Ancak kısa bir süre sonra, bu kişi Alibeyköy’de de sinyal vermeye başladı. Alibeyköy’e mi kaçtı diye düşündük, ancak fiziksel olarak oraya gittiğini tespit edemedik. Sonra bir gariplik fark ettik. O GSM firması o gün, Esenler’deki baz cihazını söküp Alibeyköy’e götürüp takmış. Yani aslında, baz cihazı taşındığı yerde sistemdeki düzenleme yapılmayınca şüphelimizin bazı cihazın taşındığı Alibeyköy’de de sinyal vermiş oldu.”

REKLAM KADININ YASAK İLİŞKİSİ Böyle enteresan bir olayla karşılaştıklarını belirten Karaman “Teknik çalışmamız sonucu takip ettiğimiz o şüphelinin cinayeti işlemediğini tespit ettik. Olay zamanı mahallede ancak olay yerinde değildi. Yani katil o değildi. Hemen diğer çalışmalarımıza yoğunlaştık. Sokak çalışmalarımızda maktulümüzün karısının yasak bir ilişki yaşadığına yönelik bir bilgi edindik. Ve biz bu bilgi üzerinde çalışmaya başladık.” dedi. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Erdal Karaman BİR AY ÖNCE AYRILMIŞLAR Cinayet masasının deneyimli dedektifleri, Nazmi Bey’in karısı Leyla hanımla ilgili araştırmasını derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda, kadının mahallede kuyumcu dükkanı işleten biriyle yasak ilişki yaşadığı belirlendi. Elde edilen bilgilere göre, birkaç yıldır yasak ilişki yaşayan bu ikili iddialara göre, olaydan bir ay önce ayrılmışlardı. Ancak bu bir oyun olabilirdi. Aylar geçmişti. Vahşice öldürülen Nazmi Bey’in katili kimdi? Neden öldürülmüştü? Tüm bunların cevabını cinayet masasının deneyimli dedektifleri Erdal Karaman ve ekibi yapacağı çalışmayla verecekti.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI Elde edilen bu bilgiler üzerine kadın ve sevgilisi olduğu düşünülen kuyumcunun telefonları dinlemeye alındı. Bir yandan da fiziki olarak takip edilmeye başlandı. Yapılan takiplerde, Nazmi Bey’in karısı ile kuyumcu sevgilisinin sık sık buluştukları görüldü. Ve tüm bu görüşmelerde ikilinin fotoğrafları polis tarafından gizlilik içinde çekildi. Ancak bu fotoğraflar cinayet için yeterli delil değildi. Ve soruşturma derinleştirildi. REKLAM KAVGA EDİP AYRILDILAR An an bu ikili takip edilmeye devam edildi. Cinayetten 5 ay sonra iki sevgilinin arasında çıkan kavga ayrılmalarına neden oldu. Genç kadın, iki çocuğunu da yanına alıp Elazığ’a taşındı. Orada kuaför dükkanında çalışmaya başladı. İki çocuk babası kuyumcu sevgilisi ise kuyumcu dükkanını işletmeye devam etti. Tüm bunlar dedektifler tarafından tespit edildi. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Erdal Karaman OLAYI ÇAPRAZ SORGU ÇÖZDÜ Karaman, yaptıkları çalışmalarla şüphelilerin artık bu ikili olduklarını belirterek, “Hem teknik çalışma hem de fiziki çalışmalarda elde ettiğimiz bilgiler, deliller bizi bu iki sevgiliye götürdü. Telefon kayıtlarında da bunlara ulaştık. Kadın Elazığ’daydı. Eldeki verilerimizin ardından ikisini gözaltına aldık. Kadını Elazığ’dan getirdik. Çapraz sorguya aldık. Cinayet çözüldü.” şeklinde konuştu.

DEHŞET VEREN İFADELER Birbirleriyle kavga ederek ayrılan ikili çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. Ancak ikisi de birbirini suçladı. 10 yıllık kocasının ölümüyle ilgili konuşan genç kadın “Kocamla 1996 yılında evlendik, İki çocuğumuz var. Eşim sürekli beni dövüyor ve her türlü şiddeti uyguluyordu. Aramız bir türlü düzelmiyordu. Serkan’la altın satın almak için gittiğim kuyumcu dükkanında tanıştım. Gün geçtikçe samimiyetimiz ilerledi. Aradığım mutluluğu onda bulmuştum. Eşimin aksine beni dövmek yerine seviyordu. Eşimden gördüğüm şiddet beni ona bağladı. Olay günü evdekileri bir bahaneyle dışarı çıkarıp Serkan’ı eve çağırdım. O da eşimi bıçaklayarak öldürdü. Kimsenin bizden şüphelenmemesi için de bir ay öncesinden ayrıldığımızı söyledik. Ancak cinayetten sonra Serkan çok değişti. Bana karşı sert davranmaya başladı. 'Erkek değil misiniz hepiniz aynısınız' dedim. Kavga ettik ayrıldık" dedi. Polisteki ifadesinde cinayeti bildiğini ancak kendisinin yapmadığını söyleyen Serkan adlı şüpheli “Olay günü konuşmak için beni eve çağırdı. Gittiğimde eşi kanlar içinde yerde yatıyordu. Cinayeti kimseye söylememem konusunda beni uyardı” diye konuştu.

MADDİ DELİL DE BULUNDU Karaman, ifadeler dışında şüpheliye ait olay yerinde parmak izi ve DNA da bulduklarını söyleyerek "Bu olayda maddi delilleri de ortaya koyduk. Olayı çözdük. Gerçekten çok emek verilen bir olay oldu. Aylarca takip ettik.” dedi. Yıllarca cinayet masasında çalışan Erdal Karaman, ekibiyle birçok dosyayı çözen önemli bir isim oldu.