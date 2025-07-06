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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!

        Gelecek sezon için transfer planlamasını sürdüren Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için flaş bir karar aldı. Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Faslı futbolcu, beklenen bonservis teklifinin gelmemesi halinde takımda tutulacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 09:18 Güncelleme: 06.07.2025 - 09:18
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        • 1

          Fenerbahçe yeni sezona güçlü bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, bir yandan da takımın iskeletini bozmak istemiyor.

        • 2

          Jhon Duran’ı İstanbul’a getiren Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcuyla kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalamayı hedefliyor.

        • 3

          Bu gelişmenin ardından, Youssef En-Nesyri’nin takımdaki geleceği de merak konusu oldu.

        • 4

          TRT Spor'un haberine göre; Sarı lacivertlilerin, astronomik bir teklif gelmemesi halinde Faslı futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşündüğü öğrenildi.

        • 5

          Sarı lacivertlilerin, astronomik bir teklif gelmemesi halinde Faslı futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşündüğü öğrenildi.

        • 6

          En-Nesyri, 2024-2025 sezonunda 52 maçta forma giydi. Bu maçların 35’ine 11’de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 30 gole imza attı. 5 kez asist yapan Youssef En-Nesyri, takımın en golcü oyuncusu olarak ön plana çıktı.

        • 7
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