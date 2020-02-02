DHA

Olay, sabah 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki Ahmet Can Avşar iki arkadaşıyla birlikte sokak üzerinde otomobillerini park ederek müzik dinlemeye başladı.

DHA'nın haberine göre, çevrede oturan bir kişi otomobilden gelen müzik sesi ve gençlerin yaptığı gürültüden rahatsız olduğunu söyleyerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aracından silahını alan kişi gençlere ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşunla Ahmet Can Avşar yaralandı. Avşar'ı yaralı olarak Beylikdüzü Devlet Hastanesine götüren arkadaşları bir yandan polise haber verdi.

Hayatını kaybeden Ahmet Can Avşar

ARKADAŞLARI POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Yaralı arkadaşlarını hastaneye götüren gençler, yolda karşılaştıkları polis ekiplerine durumu anlatarak yardım istedi. Gençlerin polisle karşılaştıkları anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

'BİR EVDEN ATEŞ EDİLDİĞİ SÖYLENDİ'

Bölge sakinlerinden Murat Girgin, "Burada esnafım. Saat 04.00 sıralarında birini vurulduğunu söylediler. Polis ekipleri araştırmaya geldi. Kamera kayıtlarını incelediler. Bende burada uyuyorum. Öyle bir şey duymadım. Bu bölgede olduğunu biliyorum. Bir evden ateş edildiği söylendi. Müzik sesi duyulmadı olsa ben duyardım. Burada kalıyorum. Yüksek sesle müzik dinlenseydi duyardım" dedi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.