Gürkan Aksoy: Mayısları görebilecek bir takım oluşturacağız

Beşiktaş Kulübünün 11 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa adaylığını açıklayan Gürkan Aksoy, siyah-beyazlı kulübün 25 yıllık kötü sürecine son vermek için yönetime talip olduklarını söyledi.

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Basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya gelen Aksoy, "Bu süreç, 25 senelik kötü yönetimlere isyanın sonucu. Taraftar olarak buna karşı çıkmak adına böyle bir organizasyona girdik. Başaracağımıza inanıyoruz. Bu seçim başaramazsak bir sonraki seçim bu kulüp bizim olacak. Taraftar artık bu sisteme 'Dur' denmesi gerektiğine inandı. Bizi de yoldaş kabul ettiler. Beşiktaş'ın delikli lirasının peşine düşmeye geldik." şeklinde konuştu.

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Kulüp yönetimlerinin paralı başkanlara değil liyakatli isimlere ihtiyacı olduğunu kaydeden Aksoy, "25 senedir 'Paralı başkanlar seçelim, Beşiktaş'ı kurtarsın' dedik. Her başkan cebinden bir miktar sıcak para koydu, bu parayla da Beşiktaş'ı döndürdüğünü düşündüler. Her giden bir gün evvelki çekleri, sponsorlukları bozdurup gitti. Bugün 20 milyar liraya yakın bir borçla karşı karşıyayız. Demek ki bu iş paralı dostların yapabildiği bir iş değilmiş. Akıl ve liyakat lazım. Biz bunu görerek yola çıktık. Bu iş parayla değil akılla olur. Beşiktaş markasının kimsenin cebindeki 1-2 milyon dolara ihtiyacı yok." değerlendirmesinde bulundu.