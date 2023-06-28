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Güreşte, olimpiyat elemelerinin bir ayağı İstanbul'da yapılacak

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alacak güreşçilerin belirleneceği Dünya Olimpiyat Elemeleri'nin bir ayağı İstanbul'da gerçekleştirilecek

Giriş: 28.06.2023 - 14:10 | Güncelleme: ABONE OL
Güreşte, olimpiyat elemelerinin bir ayağı İstanbul'da yapılacak
AA

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Güreş Birliği (UWW) Olimpiyat Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak şehirleri açıkladı.

Buna göre 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için eleme müsabakaları, Eylül ayında
Belgrad'da yapılacak Dünya Şampiyonası ile başlayacak.

Sırbistan'da yapılacak 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda her olimpik sıklet sınıfında beş olmak üzere toplam 90 kota verilecek.

Dünya Şampiyonası sonrası kıta elemeleri düzenlenecek ve her bir kıta için 36 kota verilecek.

Paris'e kota verilecek son organizasyonun ise İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Bu elemelerde ise 54 sporcu kota alacak.

Dört Kıta Olimpiyat Oyunları Elemeleri ile Dünya Olimpiyat Oyunları Elemeleri tarihlerinin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

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