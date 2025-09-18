Güre nerede? Güre hangi şehirde, ilde, bölgede? htnrd

Doğal güzellikleri, termal kaynakları ve Kazdağları’nın eşsiz temiz havasıyla Güre, Türkiye’nin en özel tatil ve sağlık turizmi merkezlerinden biridir. Özellikle yaz aylarında deniz turizmi, kış aylarında ise kaplıca turizmiyle ön plana çıkar.

GÜRE HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ BÖLGEDE?

Güre, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde, Balıkesir iline bağlı Edremit ilçesinde bir beldedir. Dolayısıyla “Güre hangi ilde?” sorusunun cevabı Balıkesir, “Güre hangi bölgede?” sorusunun cevabı ise Marmara Bölgesi’dir.

Balıkesir şehir merkezine yaklaşık 120 kilometre, Edremit ilçe merkezine ise yalnızca 12 kilometre uzaklıkta bulunan Güre, Edremit Körfezi kıyısında yer almakta ve Kazdağları’nın kuzey etekleriyle çevrilidir. “Güre konumu nedir?” sorusuna yanıt olarak, doğusunda Akçay, batısında Altınoluk’un bulunduğu, sahil şeridinde hem deniz turizmine hem doğa turizmine uygun bir yerleşim olduğu söylenebilir.

TARİHSEL GEÇMİŞ VE KÜLTÜREL YAPISI

Güre’nin tarihi, antik çağlara kadar uzanır. Bölgede Bizans ve Roma döneminden kalma kalıntılar bulunmuş, Osmanlı döneminde ise kaplıcalarıyla ünlenmiştir. Özellikle Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Güre’nin şifalı sularından bahsedilmesi, buranın yüzyıllardır önemli bir sağlık merkezi olduğunu gösterir.

Cumhuriyet dönemiyle birlikte Güre, daha çok turizme yönelmiş, deniz yollarının ve karayollarının gelişmesiyle birlikte cazibesi artmıştır. Bugün hem köklü tarihinden izler taşıyan hem de modern turistik tesisleriyle ön plana çıkan bir beldedir. GÜRE KONUMU VE COĞRAFİ YAPISI "Güre konumu nedir?" sorusunun coğrafi cevabı, buranın Kazdağları'nın (eski adıyla İda Dağı) eteğinde, Edremit Körfezi kıyısında olduğudur. Bu özel konum Güre'ye hem doğal güzellik hem de sağlık açısından ayrı bir değer katar. Kazdağları'ndan gelen oksijen yüklü hava akımları, Güre'yi dünyanın en temiz havasına sahip yerlerinden biri yapar. Bu durum beldenin sağlık turizminde popüler olmasını sağlar. Ayrıca beldenin sahil şeridi, yaz aylarında binlerce ziyaretçiyi ağırlayan plajlara sahiptir. KAPLICALAR VE SAĞLIK TURİZMİ Güre denilince ilk akla gelen özelliklerden biri, kuşkusuz kaplıcalarıdır. Şifalı termal sular, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Romatizma, cilt hastalıkları ve kas-eklem rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülen bu kaplıcalar, bölgeye yıllardır sağlık turizmi açısından değer katmaktadır.

Modern kaplıca tesisleri ve spa merkezleriyle donatılmış Güre, Türkiye'nin önde gelen termal turizm merkezlerinden biridir. Bu özellik, burayı yalnızca yaz aylarında değil, yılın 12 ayında cazip hâle getirir. DENİZ TURİZMİ VE PLAJLAR Güre, Edremit Körfezi'ne bakan geniş ve temiz sahil şeridiyle yaz tatilcilerinin ilgisini çeker. Güre Plajı, uzun kumsalı ve berrak deniziyle yaz aylarında oldukça hareketlidir. Ayrıca beldenin çevresindeki Akçay, Altınoluk ve Ören gibi merkezlere yakın olması, bölgeyi daha da cazip hale getirir. Deniz, kum ve güneş üçlüsünün yanı sıra beldenin sahil boyunca uzanan restoran ve kafeleri, ziyaretçilere hem yöresel hem de modern lezzetler sunar. Özellikle zeytinyağlı Ege mutfağı burada öne çıkar. EKONOMİ VE GEÇİM KAYNAKLARI Güre'nin ekonomisi geçmişte tarıma dayalıyken, bugün turizmle şekillenmiştir. Yine de tarım tamamen yok olmamıştır. Zeytinlikler beldenin ekonomisinde hâlen önemli bir yere sahiptir. Özellikle Edremit tipi zeytinler ve onlardan üretilen zeytinyağı, belde markası hâline gelmiştir. Ayrıca mandalina, üzüm ve çeşitli sebze üretimi de tarımın güçlü yanları arasındadır. Fakat Güre halkı için esas gelir kaynağı, turizmdir. Yaz aylarında oteller, pansiyonlar, restoranlar ve hediyelik eşya satışları ekonomik hareketliliği artırır.

SOSYAL YAŞAM VE KÜLTÜREL DOKU Güre, küçük bir belde olmasına rağmen sosyal yaşam oldukça canlıdır. Sahil boyunca düzenlenen konserler, yaz festivalleri ve yerel etkinlikler, beldeyi cazip kılmaktadır. Ayrıca her yıl düzenlenen Kazdağları Şenlikleri, hem kültürel mirası hem de doğal güzellikleri yaşatmayı amaçlamaktadır. Kültürel anlamda Ege ve Marmara'nın birleşim noktasında olması nedeniyle hem Ege hem de Anadolu kültürünün birleştiği bir yaşam tarzı görülür. Yöresel mutfakta zeytinyağlılar, balık yemekleri, ot yemekleri ve yöreye özgü tatlılar dikkat çeker. ULAŞIM VE ERİŞİM KOLAYLIĞI Güre'ye ulaşım oldukça kolaydır. İzmir–Çanakkale karayolu üzerinde yer alan belde, hem kara yolu hem de hava yolu ile ulaşılabilirdir. En yakın havaalanı Edremit Koca Seyit Havalimanı'dır ve Güre'ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktadır. İstanbul'dan özel araçla gelenler için yaklaşık 5-6 saatlik kara yolculuğu, İzmir'den gelenler içinse 2,5-3 saatlik bir sürüş süresi yeterlidir. Kara yollarının gelişmiş olması, beldenin ulaşılabilirliğini artıran faktörlerdendir.

Özetle, Güre, Marmara Bölgesi’nde, Balıkesir iline bağlı Edremit ilçesinde, Kazdağları’nın eteklerinde bir tatil ve kaplıca beldesidir. Bugün Güre, termal kaynaklarıyla sağlık turizminin, sahil şeridiyle yaz turizminin, zeytinlikleriyle tarımın önemli merkezlerinden biri olarak Türkiye turizm haritasında özel bir yere sahiptir. Belde, hem tarihi mirası hem de doğal güzellikleriyle yalnızca Balıkesir’in değil, tüm Türkiye’nin dikkat çeken destinasyonlarından biri olmaya devam etmektedir.