Gürcistan'dan gelirken mahsur kaldılar
Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle Gürcistan'dan gelen bir tur otobüsü yolda mahsur kaldı. Jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 48 kişi kurtarıldı
Artvin'in Şavşat ilçesinde Gürcistan'ın Batum kentinden Kars'a giden bir tur otobüsü, dün gece Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kara saplandı.
AA'da yer alan habere göre, yoğun kar nedeniyle aracın mahsur kalması üzerine bölgeye jandarma ve Şavşat Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Otobüste bulunan ve çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 48 kişi tahliye edilerek geçici süreliğine bölgedeki misafirhanelere yerleştirildi.
Otobüsün hafta sonu tatili için Kars'tan Batum'a giden özel bir tur firmasına ait olduğu ve dönüş yolunda mahsur kaldığı öğrenildi.