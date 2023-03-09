Parlamentonun girişinde kurulan demir bariyeri kaldıran göstericiler birkaç polis arabasına da hasar verdi.

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" hakkındaki yasanın onaylanmasını protesto eden göstericiler Parlamento binasını kuşatmaya çalışınca emniyet güçlerince biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtıldı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN YASAYA TEPKİ

ABD'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili telekonferans yoluyla Parlamento önünde toplanan göstericilere önceki gün hitap etmişti.

Parlamentonun onayladığı "yabancı etkinin şeffaflığı" hakkında yasanın aslında Rusya'nın "talimatıyla" hazırlanmış olabileceğini iddia eden Zurabişvili, "Bu yasa ne şekilde olursa olsun iptal edilmelidir." demişti.

Zurabişvili, "Daha ilk günden bu yasayı veto edeceğimi söylemiştim ve veto edeceğim." ifadesini kullanmıştı.

PARLAMENTODA KAVGA ÇIKMIŞTI

Gürcistan Parlamentosunda, yabancı ülkelerin istihbarat faaliyetleriyle ilgili söz konusu yasa tasarısı, 3 ve 6 Mart'taki görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında kavgalara neden olmuştu.

Daha önce iktidardaki "Gürcü Hayali" partisinden ayrılan bazı milletvekillilerden oluşan muhalefetteki "Halkın Gücü" partisinin parlamentoya sunduğu yasa tasarısı, diğer muhalefet partileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Söz konusu yasaya karşı çıkan bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, Rusya'daki "yabancı ajanlar hakkında yasa" ile benzer olduğunu savundukları düzenlemenin geri çekilmesini istemişti.

Yasanın onaylanmasının ardından önceki gün parlamento binasının önünde toplanan ve binanın bir girişini kapatmaya çalışan göstericiler, emniyet güçleri tarafından biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtılmıştı.

Önceki gün başlayan gösteriler sırasında 70'ten fazla protestocunun gözaltına alındığı ve 50 kadar polisin yaralandığı belirtiliyor.

Fotoğraf: AA