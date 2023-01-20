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Haberler Dünya Gürcistan'da bir kişi balkondan ateş açtı, 5 kişiyi öldürüp intihar etti

Gürcistan'da bir kişi balkonundan ateş açtı, 5 kişiyi öldürüp intihar etti

Gürcistan'ın Sagarejo kentinde saldırganın apartmanın balkonundan ateş açması sonucu biri polis 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Giriş: 20.01.2023 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL
Gürcistan'da bir kişi balkondan ateş açtı, 5 kişiyi öldürüp intihar etti
Balkondan ateş açtı, 5 kişiyi öldürüp intihar etti
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AA

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 49 yaşındaki saldırganın, yaşadığı apartmanın balkonundan silahla ateş açtığı bildirildi.

Açıklamada, olayda 4 sivil ile bir polisin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Güvenlik güçlerinin saldırganın evine operasyon düzenlediği aktarılan açıklamada, zanlının polisler gelmeden intihar ettiği belirtildi.

Olay yerine gelen Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, sivillere ve polise ateş açan saldırganın 2006'dan 2021'e kadar Gürcistan Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını ifade etti.

Saldırganın evinde ölü bulunduğunu dile getiren Gomelauri, "Özel kuvvetler geldi olay yerine. Ateşkes çağrısı yaptılar. Saldırgan, birkaç kez daha ateş açtı. Özel kuvvetler kapıyı açtığında bir silah sesi daha geldi. Yatakta yatıyordu saldırgan ve silah da yanındaydı. Bu personelimiz tarafından görüldü." diye konuştu.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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