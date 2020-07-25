Gurbetçi Şaban filmi başrollerini Türk sinemasının usta isimlerinden Kemal Sunal, Reha Yurdakul, Müge Akyamaç ve Yavuzer Çetinkaya’nın paylaştığı ‘Gurbetçi Şaban’ filminin yönetmenliğini Kartal Tibet üstleniyor. Film, Almanya’ya iş ve refah ortamı bulmak için giden Türklerin yaşam koşullarını ele almaktadır. Gurbetçi Şaban filmi hangi yılda çekilmiştir? İşte Gurbetçi Şaban filmi oyuncuları ve kadrosu

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU



Yönetmen: Kartal Tibet



Oyuncular: Kemal Sunal, Müge Akyamaç, Yavuzer Çetinkaya



Tür: Komedi, Dram



Ülke: 1985 / Türkiye

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ KONUSU



Gurbetçi Şaban, iş bulmak için yurdunu terk edip Almanya'ya giden bir adamın hikayesini konu ediyor. Dışarıdan bakıldığında saf bir adam olarak görülen Şaban, aslında hiç de öyle değildir. Genç adam, hayatında türlü kurnazlıklar yapmaktan geri kalmaz. Şaban, iş bulma umuduyla Almanya’ya gider ama çalışma izni olmadığından yasal olmayan yollarla iş bulmaya çalışır. Bu sırada Bahar adında güzel bir kadınla tanışan Şaban, gönlünü genç kadına kaptırır. Bahar ile aynı fabrikada işe başlayan Şaban, yaşanan haksızlıklara karşı durmak ve kendi hayatını kurtarmak için harekete geçmeye karar verir.

25 Temmuz 2020 Cumartesi

STAR, 20:00