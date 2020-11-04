Teknik Direktör Gurban Gurbanov ve futbolcu Gara Garayev, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda basın toplantısında konuştu.
Gurbanov, “Grupta her iki takımın da henüz puanı yoktu. Her iki takım için bu oyun önemli. Hem Sivasspor hem biz yarınki maçı kazanmayı çok istiyoruz. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın açıklamalarını dinledim, onlarda galip gelmek için her şeyi yapacaklarını söylemiş. Elbette ki aynı fikirler bizde de var. Türkiye ligi ile Azerbaycan ligi arasında fark var. Yarın en üst düzeyde oynayarak güzel netice elde etmek için oynayacağız. Her iki takıma başarılar diliyorum. Azerbaycan ve Türkiye’nin iki devlet, bir millettir ve bunu yıllardır hissediyoruz” dedi.
“ÖZ VATANIMIZDAYIZ”
İstanbul’da oynanan Villarreal maçında kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduğunu vurgulayan Gurbanov, “Bize çok büyük ilgi gösterildi. Sivas’a geldiğimizde de bugün havalimanında da bunu hissettik. Bütün Türk milletine teşekkür ediyorum. Bizim en acı günümüzde hem de iyi günümüzde yanımızdalar. Havalimanında bana Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi. Onları evimin en güzel köşesinde saklayacağım. Bugün yine hissettim ki biz başka ülkede değiliz, öz vatanımızdayız. Futbol bir spor ve Sivasspor’a karşı kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu sadece sahada, milletçe Türk futbolunu yakından izliyoruz. Türkiye büyük bir dostumuz ve büyük bir kardeşimiz” ifadesini kullandı.
“HEDEFİMİZ HER MAÇTA GALİP GELMEK”
UEFA Avrupa Ligi’nde bu zamana kadar gruptan çıkamadıklarını söyleyen Gurbanov, “Her seferinde çok iyi mücadele ediyoruz ve çok güzel şanslarımız oldu. Ama bazı maçlarda bazı talihsizlikler yaşadık. Her maça çalıştık ve başa baş mücadele ettik. Hedefimiz elbette ki her maçta galip gelmektir. Her maçta galip gelmeyi çok istiyoruz, ama henüz bunu gruplarda elde edemedik. Büyük bir tecrübe topluyoruz, son yıllarda gruplarda daha çok işler yapmaya başladık. Bu tecrübelerin gelecek açısından bizlere çok faydalı olacağına inanıyorum” diye konuştu.
GARAYEV: SAHADAN GALİP AYRILMAK İSTİYORUZ
Karabağ futbolcularından Gara Garayev ise, “Grupta her iki takımında henüz puanı bulunmuyor. Her iki takımda kazanmak için oynayacak. Elimizden gelen mücadeleyi vererek sahadan galip ayrılmak istiyoruz” dedi.
SICAK KARŞILAMA
UEFA Avrupa Ligi I grubu üçüncü müsabakasında Sivasspor, yarın sahasında Karabağ ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi iki takımda dostluk rüzgarları esti.
Karabağ sosyal medya hesabından, Sivas’a geldiği fotoğrafı paylaşarak, “Teşekkürler Sivas” notunu yazdı ve paylaşıma Sivas Valiliği ile Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’nü etiketledi. Karabağ FK’nın bu mesajına Sivasspor’un cevabı ise, “Sivas’a hoş gelmişsiniz. Bura senin evindir” notunu yazdı.
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