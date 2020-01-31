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Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde oynadığı, senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı, yönetmenliğini Onur Bilgetay üstlendiği 'Eltilerin Savaşı' filminin galası gerçekleştirildi.

Galaya filmin oyuncu kadrosunun yanı sıra iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Barış Arduç, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Hasibe Eren, İbrahim Büyükak, Gökçe Bahadır, Yasemin Kamhi, Güliz Onursal, Maria Anastasiyeva, İrem Sak, Mert-İdil Fırat, Bartu Küçükçağlayan, Caner Özyurtlu, Sarp Apak, Sinem Güven, Öykü Karayel-Can Bonomo galaya katılan isimler arasındaydı.

"GURUR VERİCİ"

Galada tüm oyuncularla birlikte seyircileri selamlamak üzere sahneye çıkan Gupse Özay, şunları söyledi:

Böyle bir filmde bu kadar harika bir oyuncu kadrosu ile olmaktan ve inanılmaz güzel bir set yaşamaktan çok mutluyum. Yönetmenimiz Onur Bilgetay'a ve tüm oyuncularımıza teşekkür ederim. Eski Yeşilçam filmlerinin tadını alacağınızı düşündüğümüz sıcak bir aile komedisi yaptığımıza inanıyoruz. Özellikle kadın hikayelerinin başrolde olduğu bir senaryoda bu kadar erkekle çalışmış olmak, üstelik de bir komedi filmi yapmış olmak gerçekten gurur verici. Umarım bol bol gülersiniz.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Filmin yapımcısı Muzaffer Yıldırım ise sinemada kadın hikayelerinin önemine dikkati çekerek konuyla ilgili şunları söyledi:

Harun Tekin’in geçen gün söylediği çok güzel bir cümle vardı. 'Eğer kadınlar mutlu ve özgür olursa; gelecek de o kadar güzelleşecek, mutsuz ve özgür olmayan kadınların olduğu her yer de tam tersi olacak' demişti. Bu gece mutlu ve özgür kadınların hikayelerini dinlediğimiz için çok mutluyuz. Umuyorum bu şahane aile filmini izlemekten hepiniz keyif alırsınız.

Öte yandan konuklara 'Canım eltim' yazılı minik havluların hediye edildiği galada, masaların üzerine konulan fiskos örtüleri de dikkat çekti.