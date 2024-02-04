Gupse Özay: O evdeymiş gibi hissettim

Gülse Birsel... Senaryo da iyi bir de ekip zaten müthiş, ben çok ümitliyim filmden çok güldürecek gibi geliyor bana, büyük bir zevkle seyrettim.

Gupse Özay... Çok Sevdiğimiz Haki Biçici yazdı, yönetti. O evdeymiş gibi hissettim.

Barış Arduç... Muazzam bir uyum içerisindeydiler.