Gupse Özay: Hem trajik, hem komik

Ezgi Mola

"ANNELİK ÇOK GÜZEL GİDİYOR"



Geçtiğimiz aylarda oğlu Can'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ezgi Mola; "Annelik çok güzel gidiyor. Ben bir günün bu kadar hızlı geçtiğini daha önce görmemiştim. Ben de gerçek bir 'Lohusa' olarak geldim. Şaka bir yana benimkisi geçmiş ya... Can, bence Mustafa'ya çok benziyor ama ben zaman içinde bana döneceğini düşünüyorum. Mustafa da şu an evde. Can'a o bakıyor. Ben buraya geldim" ifadelerini kullanarak, gülümsedi.