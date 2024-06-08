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        Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi Akbank Sanat'ta

        Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 42. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Akbank Sanat binasında açıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 00:16 Güncelleme: 08.06.2024 - 00:16
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        Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi
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        “Gelecek-geçirmez” temalı Akbank 42. Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisinde, günümüz toplumsal hayatın sağlıktan finansa, kurumsal iletişimden iklim değişikliğine uzanan tüm alanlarında geleceği kontrol altına alma pratiklerini ve öznel yorumlarını katarak farklı tekniklerle hayata geçiren genç sanatçıların eserleri yer alıyor.

        Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirilmelerle 22 sanatçı, sanatseverlerle eserlerini bu sergi ile buluşturma fırsatı yakalıyor. 42 yıldır aralıksız düzenlenerek genç sanatçıların, sanatseverler ve sanat profesyonelleriyle buluşması sağlayan sergi, Aslı Seven’in küratörlüğünde 31 Temmuz’a kadar Akbank Sanat’ta ziyarete açık olacak.

        Sergide Yer Alan Sanatçılar: Büşra Aydagün, Hamide Çelik, Beyza Durhan, Nejbir Erkol, Seda Gecü, Ekin Göre, Güler Güçlü, Serenay Gülyağcı, Kıvılcım S. Güngörün, Akın Güreş, Tekin Karakuş, Ekin Keser, Ecem Dilan Köse, Sıla Sevcan Örün, Nazan Özaras, Yusuf Özcan, Anı Ekin Özdemir, Baran Efe Öztürk, Edanur Sabuncu, Berk Şenol, Can Yıldırım, Damla Yücebaş

        Küratör: Aslı Seven

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        #Akbank Sanat
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