Geçtiğimiz yıllarda Kolombiyalı ve İspanyol bazı şirketlerin, Günseli Deniz'in yıllar önce yayınlamış olduğu ilk albümündeki şarkılarını ve demo şarkılarını izinsiz alarak aynı zamanda sanatçının kendisiymiş gibi davranarak dijital müzik platformlarında yayınladığı ortaya çıkmış ve konuyla alakalı hukuki süreç başlamıştı.
2012 yılında en iyi çıkış yapan isim olan Günseli Deniz, 'Adını Feriha Koydum' dizisinde çalmasıyla birlikte de hit olan "Kalp Ağrısı'' albümünü korsanların elinden geri alarak yıllar sonra tüm dijital platformlarda yeniden yayınlamanın mutluluğunu yaşadı.
En son şarkısı 'Kol Kanat'ı da defalarca izinsiz almaya teşebbüs eden şirketlerin Deniz'in fotoğraflarını da kullanarak şarkıcıya ait olmayan şarkıları da Günseli Deniz'e aitmiş gibi yayınladığı öğrenilmişti.
Israrla şarkıları çalınan Günseli Deniz, dijital platformlara sunduğu kanıtlarla şarkıların kendisinin olduğunu kanıtladığını, tüm haklarını geri aldığını ve konuyla ilgili son yılların en büyük uluslararası telif hakları davasını açtığını dile getirdi.
Deni, uluslararası yapılan bu emek hırsızlığını kınayarak herkesi haklarını korumaları ve dikkatleri olmaları yönünde de uyardı ve eş zamanlı olarak YouTube'da yer alan tüm art niyetli videoları da temizleterek, kendi YouTube kanalında tüm videolarını yeniden yükleyerek sevenleriyle paylaştı.
Günseli Deniz'in 2012 yılının Mart ayında yayınlanan "Kalp Ağrısı'' albümü tüm dijital platformlarda yeniden yerini aldı.
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