Yeteri kadar su tüketilmediği zaman ne gibi sağlık problemleri meydana gelir?
Yaşamın en önemli kaynağı olan su, vücudun mükemmel şekilde işleyen sisteminin temel besin maddesidir. Bütün organların düzgün bir şekilde çalışabilmesi için suya ihtiyacı vardır. Peki, susuz kalan bir vücutta ne gibi değişiklikler oluyor? Detaylar haberimizde...
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Günlük hayatın koşuşturmacası içinde su tüketimi sıklıkla göz ardı edilir. Vücudumuzun düzgün bir şekilde çalışabilmesi için yeterli su alımı oldukça kritiktir. Dehidrasyon, yani susuz kalma durumu, sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Susuzluktan (dehidrasyon) kaynaklı sağlık riskleri ve belirtileri nelerdir?
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Su içmemek neden tehlikelidir?
Yetersiz su içilmesi birçok sağlık sorununu beraberinde getirir. Bunlar;
- Susuz kalan vücut, kendi suyunu tutmaya çalışır. Sonuç olarak idrara az çıkılır.
- Kan hacmi azalır.
- Tansiyon düşer.
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- Deri, dışkı ve akciğerler ile su kaybı devam ettiği için vücut kurur ve sağlığını yitirir.
- Vücuttaki suyun azalması sindirim sistemi bozuklukları, bağırsak sıkışmaları, zihinsel performansta bozulmalar, beden hareketlerinde azalma ve baş ağrılarını beraberinde getirir.
- Uzun süreli susuzluk sonrasında vücuttaki sıvı miktarının yüzde 15'inin kaybedilmesi, komaya ve hatta yaşamın kaybedilmesine bile neden olabilir.
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Vücut susuz kalınca kilo vermek zorlaşır
Bir kişinin ideal kiloya sahip olmasında metabolizmanın rolü tartışılmaz. Metabolizma kişisel olduğundan aynı kaloriyi tüketmesine rağmen bazı kişiler daha fazla kilo alabilir. Bu noktada metabolizma hızının önemli bir etkisi vardır.
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Su alımı azalıkça metabolizma hızı da yavaşlayacağından yağ yakımı da azalır. Bu noktada kişi kilo almaya başlar. Bu durumu tersine çevirmek için güne bir bardak soğuk su ile başlanmalıdır.
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Susuzluğun (Dehidratasyon) belirtileri nelerdir?
Dehidratasyonun belirtileri yaşa göre de farklılık gösterebilir.
Bebek veya küçük çocuklarda
- Ağız ve dil kuruluğu
- Ağlarken gözyaşı yok
- Üç saat boyunca ıslak bez kullanmayın
- Çökük gözler, yanaklar
- Kafatasının tepesindeki çökük yumuşak nokta
- Halsizlik veya sinirlilik
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Yetişkinlerde
- Aşırı susuzluk
- Daha az sıklıkta idrara çıkma
- Koyu renkli idrar
- Tükenmişlik
- Baş dönmesi
- Bilinç bulanıklığı, konfüzyon
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Yüzde 10 su kaybı hayati tehlikeye yol açabilir
Bol su içmek bir alışkanlıktır ve su içmek için susamayı beklemek yanlıştır. Çünkü susama hissi vücuttaki susuzluğun son tepkisidir. Vücut aşırı miktarda su kaybederse dehidrasyon meydana gelir. Dehidrasyon bedenin ihtiyacı olan sıvıyı yitirmesi demektir.
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Meşrubat, asitli içecekler, alkol, çay, kahve gibi sıvılar vücudun su ihtiyacını karşılamaz. Aksine vücudun daha fazla miktarda suya ihtiyaç duymasına yol açarlar. Susuzluğu giderdikleri için su tüketim alışkanlığını olumsuz etkilerler. Bu yüzden bilinçli su tüketimi önemlidir.
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Su içemeyenler ne yapmalı?
Su içemeyen veya içmeyi sevmeyenler alternatif sıvıları tercih edebilirler. Meyve suları, çay, kompostolar, ayran, süt, limonata, taze meyve suları, karpuz, kavun gibi meyveler iyi seçeneklerdir.
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Meyve suları şeker hastalarında veya çocuklarda problem yaratabilir. Tuzlu ayran da kalp veya yüksek tansiyon hastalarında sorun yaratabilir.
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Hangi durumlarda doktora gidilmelidir?
- 24 saat veya daha uzun süredir ishal varsa
- Sinirli veya yönelim bozukluğu varsa ve normalden çok daha uykulu veya daha az aktif hissediyorsanız
- Kanlı veya siyah dışkı varsa
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