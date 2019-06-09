Ay Başakta ilerliyor. Sabah saatlerinde Uranüs ile görünümde. Detayların önem kazandığı bu günde fikir çatışmaları yaşanabilir. Finansal konularda hareketlilik , harcamalarda artış olası. Venüs İkizlere ilerliyor; gelişmiş ve çok yönlü zevklere vurgu artarken iletişim ve sosyal konularda artış yaşanacaktır. Haberleşme ve medya alanlarında hareket, finansal konularda yenilenme, ticari faaliyetlerde işbirlikleri gelişebilir. Uzmanlık dışı yatırımlara karşı dikkatli olmak faydalı olur.



Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Krem