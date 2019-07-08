08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ay Terazi burcuna giriyor. Ay Terazi burcunda kaldığında uyum için can atacaksınız. Sevgi ve beraberlik odağınız olacak. Duygusal bir durum içinde olabilirsiniz ve bunu eşinizle birlikte paylaşmak istiyorsunuz. Her zamankinden daha romantiksiniz. Terazi’deki Ay Aslan’daki Mars ile açıda. Bu bize güçlü bir irade, cesaret ve maceracı bir ruh verir. Açık görüşlü olacağımız bir gün.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok aydınlık. O yüzden dinamik olmanızı tavsiye ediyorum. Olumlu ve cesaret verici her türlü aktiviteyi memnuniyetle karşılayın. İş dünyası romantik ilişkilerinize kapı açabilir. Akşam kişisel bir hayale adım atmak için en iyi zaman. Belki bir diyet ya da diğer küçük hedefler için çalışabilirsin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün boyunca, maneviyatın ne olduğu hakkında daha sık düşüneceksiniz. Birinin seni manipüle etmesine, yönlendirmesine veya kaprisli isteklerini yerine getirmeye zorlamasına izin verme. Bugün, aynı zamanda toksik ilişkilerden kurtulmak için enfes bir gün.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, evden yüzlerce kilometre uzakta olabilirsin. Belki tatile gideceksin ya da eski arkadaşlarını ziyaret etmeye karar vereceksin. Bugün bir gezgin gibi hissetmek isteyeceksin. Omuzlarınızın üzerine bir sırt çantası at, uzaklara gidemezsen bile yürüyüşe çıkıp günün keyfini çıkar.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sana hayran kalacaklar. Yaşlı akrabalarından veya uzun süredir beraber olduğun sevgilinden bir konuda onay alma şansın var. Günün tek olumsuz noktası çok yorulman olabilir. Özellikle tansiyon sorunun varsa, açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçın.
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