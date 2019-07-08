KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün oldukça sakin ve üretken bir şekilde gidecek. Herhangi bir ev tamirine başlamayı planladıysan, bugün tam günü. Ne yazık ki, yine de, bu gün romantizm için iyi bir gün değil, bu yüzden mümkünse herhangi bir duygusal itiraftan kaçın.