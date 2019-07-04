Bugün yıldızlar, Ay'ın Yengeç’e girmesiyle güvenlik, ev ve aile özlemimizi uyandıracak. Ve ayrıca, Merkür de Yengeç işaretine geçecek. Bu, aile üyelerimizi ve geçmişimizi düşünmemize neden olur. Ay Aslan’a geçiyor. Aslan burcundaki Ay baskınlığı ve kendine güveni, Aslan ise kendini tasviri, drama, sahne ve tiyatroyu temsil eder. Yaratıcılık, flört ve keyif için güzel bir zaman: Ne de olsa Aslan sahneye çıkmayı sever.