Ay İkizler’de, haftanın ilk günü Yeni Ay var. İlerleyen saatlerden Neptün ile görünümde olacak. Sezgisel düşünce ve ifadede artış olası. Uzun vadeli işlerde kontrol ve ayrıntılı düşünme önem kazanıyor. Hayaller ve yenilenen hedefler enerjiyi artırıyor. İçsel gücü açığa çıkaran bir Yeni Ay sürecindeyiz. Bir amaca odaklanmak önem kazanıyor. Eğitim, sanat ve medya konularında gelişmeler yaşanabilir. Gün boyunca çocuksu neşe veren işlerle uğraşacağız. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Gümüş Gri