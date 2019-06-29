Bugün Ay, Satürn, Neptün, Plüton ve Mars ile pozitif bir şekilde bağlantılıdır; bu nedenle plan yeteneğiniz, sabır, empati ve sanat, sevgi ve macera anlayışı, güçlü aksiyon ve cesaret alanları büyük ölçüde haritada parlıyor. Durumdan olabildiğince yararlanmalıyız. Boğa’daki Ay Oğlak’taki Satürn’le açı yapıyor. Bu bize sorumluluk ve organizasyon yeteneği sunar. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için tüm enerjisini kullanabilirsiniz. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve niyetinizden ilham alıyor. Bu koşullar kariyeriniz için çok yararlı olacak. Akşam saatlerinde, Boğa’daki Ay, Yengeç’teki Mars’la açı yapıyor. Bu bize güçlü bir irade, cesaret ve maceracı bir ruh verir. Açık görüş olacağımız bir gün.