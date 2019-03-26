26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ay Yay’da ilerlerken Neptün Merkür kavuşumuna görünüm yapıyor. Yeni fikirler, yaratımlar gelişebilir. Önemli konularda karar vermek için enerjimiz artıyor. Risk almaktan kaçınmak gerekir. Gün boyu sezgisel düşünce, kurgusallık, yaratıcı yeteneklerde ve imgeleme gücünde artış var. Gerçekçi ve uygulanabilir fikirlere yoğunlaşmak faydalı olur. Sanatsal etkinlikler, yaratıcı faaliyetler öne çıkıyor. Yazılı, görsel sanatlar alanında ilham, akışkan ifadeler olası. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Sarı
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Hayal kurmayı seven Koçlar için bugün yaratıcı fikirler, manevi tatmin sağlayan gelişmeler olası. Hedeflerinizin yaşam amacınıza olan katkısını sorgulayacaksınız. Uzun vadeli planlarınız için danışmanlık alın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Sanat sever Boğalar manen tatmin olacağınız bir gündesiniz. Hatırlanmak sizi memnun edecektir. Gün içinde ani gelişen sabır sınayan olaylar söz konusu. İlişkilerde yaraları onarmak için koşullar elverişli. Yaratıcı becerilerinize yoğunlaşın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Araştırmayı ve öğrenmeyi seven İkizler gün boyu uygulanabilir fikirlere odaklanmak önemli. Enerjiniz arttığı için hızlı sonuçlar bekliyorsunuz ancak ilerleyiş yavaş olacaktır. Sağlık hassasiyetleri gelişebilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Duyguları yoğun yaşayan Yengeçler gün boyu ilişkilerde onarılmayı bekleyen yaralar açığa çıkabilir. Ailenizden uzaktaysanız yuvaya duyduğunuz özlem artacaktır. Günlük işlere olduğu kadar öze dönmek için de zaman ayırın.
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