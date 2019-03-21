Bugün 21 Mart Gündönümü ve Terazi Dolunay’ı gerçekleşiyor. Sabaha karşı gerçekleşen Dolunay gündönümüne eşlik ediyor. O derece Terazide ve Güneş Koç burcuna girdikten hemen sonra gerçekleştiği için ilişkilerde bir süredir devam eden yönsüzlük yerini devinim ve başlangıçlara bırakıyor. Ay Kiron ile karşıt görünümde. İçsel özgürlük, ilişkilerde aşırı bağlanma ihtiyacının yerini alıyor. Bir süredir yaşadığımız çevre ile ilgili zorluklar yerini düzenlemeye bırakıyor. Olaylar oldukça hızlı gelişecektir. İlişkiler ve finansla ilgili süren kaosa karşı içsel gücü toparlayıp üretime odaklanmalıyız. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Koyu yeşil