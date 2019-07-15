15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ay Oğlak’a geçiyor. Ay Oğlak burcunda olduğunda biz daha ciddi, odaklı ve kararlı oluyoruz. Üstün hedeflere yaklaşmak için çaba veririz. Görev çağrılarını daha sık duyarız. Bu da eğlence ve zevk için daha az zaman anlamına geliyor. Oğlak’taki Ay Boğa’daki Uranüs’le açıda. Ay ve Uranüs arasındaki açı, yüksek farkındalık, ikna gücü, akılda ve gerçeklikte iddialı yapılar sunar. Yeni yollar keşfedecek ve yeni yöntemler test edeceksiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Programınızın gerçekçi bir şekilde alabileceğinden daha fazla yeni proje ve hedef yüklendiniz. Bu nedenle bugün kafanız karışık olabilirsiniz. Mevcut bazı projeleri bitirmeye odaklanın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızda rutin olmak zaman zaman sıkıcı olabilse de, önümüzdeki birkaç gün boyunca günlük yaşamınızda neler olup biteceğini bilmek sizde büyük bir rahatlık yaratacak.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğlenmeyi unutmayın! Bugün yapılacaklar listenizin en üstüne biraz eğlenceyi koymaya çalışın. Hayatın büyük sorularını ve önemli endişelerini en azından gelecek yirmi dört saat boyunca ertelemeye ne dersiniz?
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evdeki sorununuz birkaç gün daha bekleyebilir - şu an buna çok fazla odaklanmak, sadece durum üzerinde daha fazla baskı yaratacaktır. Dışarı çıkın ve arkadaşlarınızla sohbet edin.
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