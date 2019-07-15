Ay Oğlak’a geçiyor. Ay Oğlak burcunda olduğunda biz daha ciddi, odaklı ve kararlı oluyoruz. Üstün hedeflere yaklaşmak için çaba veririz. Görev çağrılarını daha sık duyarız. Bu da eğlence ve zevk için daha az zaman anlamına geliyor. Oğlak’taki Ay Boğa’daki Uranüs’le açıda. Ay ve Uranüs arasındaki açı, yüksek farkındalık, ikna gücü, akılda ve gerçeklikte iddialı yapılar sunar. Yeni yollar keşfedecek ve yeni yöntemler test edeceksiniz.