Ay ve Jüpiter bugün bir kez daha bize mutlu anlar hazırlayacaklar, özellikle 11.42 ve 13.42 arasında. Cömert Kral Jüpiter, kendi Burç burcundaki Yay burcunda, bu da bazı kadınlara mutluluk getirebileceği anlamına geliyor. Öğlen, Terazi’deki Ay, Yengeç’teki Merkür’le kare açıda. Ciddi kararları dikkatlice düşünün. Düşüncelerinizin değişken ve gerçekten saptığı bir gündesiniz. Bugün, finansal meselelerle ilgili savurganlık görülebilir.

Terazi’deki Ay’ın Oğlak’taki Satürn’le kare açı yapması ise engeller ve kısıtlamalara yol açabilir, bunlar da melankoli ve mutsuzluğa. İlişkilerinizle ilgili şu anda iyi seçimler yapamayabilirsiniz.