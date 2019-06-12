12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ay ve Jüpiter bugün bir kez daha bize mutlu anlar hazırlayacaklar, özellikle 11.42 ve 13.42 arasında. Cömert Kral Jüpiter, kendi Burç burcundaki Yay burcunda, bu da bazı kadınlara mutluluk getirebileceği anlamına geliyor. Öğlen, Terazi’deki Ay, Yengeç’teki Merkür’le kare açıda. Ciddi kararları dikkatlice düşünün. Düşüncelerinizin değişken ve gerçekten saptığı bir gündesiniz. Bugün, finansal meselelerle ilgili savurganlık görülebilir.
Terazi’deki Ay’ın Oğlak’taki Satürn’le kare açı yapması ise engeller ve kısıtlamalara yol açabilir, bunlar da melankoli ve mutsuzluğa. İlişkilerinizle ilgili şu anda iyi seçimler yapamayabilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İstediğiniz yüksek fiyatlı bir şeye yakında bir arkadaşınızdan yardım alarak ulaşabilirsiniz. Gözlerinizi pazarlık veya takas fırsatlarına karşı açık tutun. Yakında daha fazla para kazanmanıza veya daha iyi bir iş bulmanıza yardımcı olacak yeni bir arkadaş edinebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir ev tadilat projesine girişmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu proje, düşündüğünüzden daha maliyetli olabilir veya planladığınızdan daha uzun sürebilir. Bu nedenle birkaç alternatif araştırıp bir tanesine körü körüne bağlanmamanızda fayda var.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir kariyer hamlesi veya yeni bir iş ortaklığı yapmayı düşünüyorsanız, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınızla ve ortaklarınızla konuşun. Her şeyi kontrol edin. Her şeyi not alın ve resmi bir anlaşma yapın. Bu "el sıkışma" anlaşmaları için iyi bir zaman değil. Yanlış anlamalar olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Okula geri dönmeyi veya bir eğitim almayı düşünüyorsunuz. Ama hayatınızda hırsların önüne geçen bir güç mücadelesi var. Sevdiklerinizden biri, belki de bir kardeşle aranızda kıskançlık ve buna bağlı bir uzaklaşma yaşanabilir.
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