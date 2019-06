İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir kariyer hamlesi veya yeni bir iş ortaklığı yapmayı düşünüyorsanız, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınızla ve ortaklarınızla konuşun. Her şeyi kontrol edin. Her şeyi not alın ve resmi bir anlaşma yapın. Bu "el sıkışma" anlaşmaları için iyi bir zaman değil. Yanlış anlamalar olabilir.