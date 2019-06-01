Ay Boğa’da Uranüs ve Venüs arasında ilerliyor. Huzur arayışı içsel karışıklıkla çatışıyor. Ardından akşamüstü Satürn ve Güney Ay Düğümü ile görünüme giriyor. Ailevi hassasiyetler, anne ile ilgili sorunlar olası. Gün boyu anlam arayışları artarken zorunlu sadeleşmeler açığa çıkıyor, odaklanma, çalışma ve üretim ön planda. Ayuverdik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Beyaz