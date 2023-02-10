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Günlerdir enkaz altında olan Taha Duymaz'ın duygulandıran sözleri: Az yaşayacağımı düşünüyorum

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın geçtiğimiz yıllarda çektiği video yürek burktu. Taha Duymaz'ın takipçilerinin sorularını yanıtladığı videoda "Ben geleceği görmüyorum. Az yaşayacağımı düşünüyorum bu kafadayım geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum" dediği duyuluyor

Giriş: 10.02.2023 - 15:00 | Güncelleme: ABONE OL
Günlerdir enkaz altında olan Taha Duymaz'ın duygulandıran sözleri: Az yaşayacağımı düşünüyorum! Taha Duymaz son durumu ne?
HABERTURK.COM

Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kaldı. Duymaz'ı bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken, geçtiğimiz yıllarda çektiği videosu yürekleri sızlattı.

Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Duymaz, "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna verdiği cevapla yürekleri burktu. Duymaz'ın videoda, "Ben geleceği görmüyorum bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum bu kafadayım geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" dediği görülüyor.

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