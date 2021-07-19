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Güneydoğu'daki sivil toplum kuruluşları İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikalarını kınadı

Diyarbakır, Mardin ve Batman'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikasını protesto etti.

19.07.2021 - 17:24 | Güncelleme: ABONE OL
Güneydoğu'daki sivil toplum kuruluşları İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikalarını kınadı
AA

Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, işgalcilerin Kudüs'teki baskın planlarına karşı tepkilerini göstermek için merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Yavuz Karaloğlu, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen toplu baskınlar, orada ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Müslümanların onurlu ve izzetli direnişi, işgal rejimini her geçen gün düşlerinden uyandırarak gerçeğe doğru yaklaştırıyor, düşler yerini kabuslara bırakıyor. Bu hakikat, İsrail'in gün geçtikçe daha da saldırganlaşmasına ve zorbalaşmasına yol açıyor. Ramazan ayının son günlerine doğru yaşanan olaylarda da İsrail yine Mescid-i Aksa üzerinden saldırıya geçmiş, Müslümanların tüm Filistin coğrafyasından başlamak üzere dünyanın her yerinde İsrail'in siyonist politikalarına karşı ayağa kalkması neticesinde İsrail geri adım atmış, sonun başlangıcını yaşamıştı. Bugün yine tek ses olmalı, İsrail'e karşı tek yürek tavrımızı ve haklılığımızı ortaya koymalıyız."

- Mardin

Mardin'de 54 dernek, vakıf, oda ve sendikadan oluşan Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelerek Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınları kınadı.

Platform adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Eyüp Değer, Kudüs'ün bayram öncesi yine İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

İsrail'in bu saldırılarının kronikleştiğini ve her bayramı öncesi Mescid-i Aksa'nın hedef alındığını dile getiren Değer, uluslararası kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere herkesi doğru şekilde harekete geçirecek kamuoyu baskısı oluşturulmasının gerekli olduğunu aktardı.

Değer, şunları belirtti:

"Mücadelemizi verirken, küresel bir farkındalık ve bilinçlendirme hareketi uyandırmalıyız. Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün akıbetini yalnızca orada yaşayan Filistinlilerin omuzlarına yüklememeliyiz. Bizler Mescid-i Aksa, Kudüs, Gazze, Filistin için bedeller ödedik. Vatandaşlarımız Mavi Marmara'da şehit oldular. Kudüs'ün akıbeti bizlerin hayat mücadelesinin tam merkezinde yer almalı. Yılmadan, usanmadan, bize miras bırakılan Mescid-i Aksa'ya sahip çıkacağız."

- Batman

İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şube binasında düzenlenen basın açıklamasını okuyan Batman Genç İHH Başkanı Abdulkerim Çiftçi, her bayram öncesi Mescid-i Aksa'nın hedef alındığını dile getirerek, "Her bir Müslüman, münasip şekilde Kudüs ruhunu ortaya koymasını bilmelidir." diye konuştu.

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