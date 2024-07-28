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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Güney Kore okçulukta ambargo koydu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Güney Kore okçulukta ambargo koydu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk kadınlar takım kategorisinde madalyalar sahibini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 21:23 Güncelleme: 28.07.2024 - 21:23
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        Güney Kore okçulukta ambargo koydu
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        Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Suhyeon Nam, Sihyeon Lim, Hunyoung Jeon'dan oluşan Güney Kore, Çin adına yarışan Xiaolei Yang, Jiaman Li, Qixuan An'ı 5-4 yenerek altın madalya kazandı.

        Çin'in gümüş madalya elde ettiği organizasyonda, bronz madalya ise Meksika'nın oldu.

        Meksika adına yarışan Ana Vazquez, Alejandra Valencia ve Angela Ruiz; Laura van der Winkel, Gaby Schloesser ve Quinty Roeffen'den oluşan Hollanda'yı 6-2 yendi.

        - Güney Kore, altın madalyaya ambargo koydu

        Güney Kore Kadın Okçuluk Takımı, takım yarışlarının başladığı Seul 1988 Olimpiyatları'ndan bu yana düzenlenen tüm oyunlarda zirvenin en üst basamağında yer aldı.

        Güney Kore, bu sürede gerçekleştirilen 10 olimpiyatta da altın madalyayı kazanma başarısı gösterdi.

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