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Güney Kore ile ABD'den ortak hava tatbikatı

Kuzey Kore'nin artan füze denemeleri sonrası harekete geçen Güney Kore ile ABD, ortak hava tatbikatı düzenleyecek

Giriş: 17.04.2023 - 02:24 | Güncelleme: ABONE OL
Güney Kore ile ABD'den ortak hava tatbikatı
Güney Kore ile ABD'den ortak hava tatbikatı
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AA

Güney Kore ile ABD'nin, Kuzey Kore'nin "artan askeri tehditlerine" karşı ortak hava tatbikatı düzenleyeceği bildirildi.

Yonhap Haber Ajansının haberine göre Güney Kore Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, başkent Seul'un güneyinde bulunan Gwangju kentindeki askeri hava üssünde bugün başlayacak tatbikatın 12 gün süreceği ifade edildi.

Tatbikata, Güney Kore Hava Kuvvetlerine bağlı F-35A, F-15K ve KF-16 savaş uçakları ile KC-330 tanker taşıma uçaklarından oluşan toplam 60 hava aracının, ABD'den ise F-16, A-10, F-35B ve FA-18 savaş uçaklarından oluşan toplam 40 hava aracının katılacağı belirtildi.

Açıklamada, müttefik iki ülke hava kuvvetlerinin tatbikatta, ortak operasyon kabiliyetlerini geliştirme üzerine yoğunlaşacağı kaydedildi.

ABD son aylarda olası Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı nükleer enerjiyle çalışan bir uçak gemisi de dahil bölgeye yoğun askeri varlık konuşlandırdı.

AA'nın haberine göre Kuzey Kore yönetimi, 2022'nin başından bu yana yaklaşık 100 füze denemesi yaptı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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