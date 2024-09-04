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        Haberler Ekonomi Enerji Güney Kore'den Fatih Birol'a en yüksek diplomatik nişan - Enerji Haberleri

        Güney Kore'den IEA Başkanı Fatih Birol'a en yüksek diplomatik nişan

        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'a, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından, uluslararası enerji ve iklim konularında yaptığı büyük katkılardan dolayı ülkenin en yüksek diplomatik nişanı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 07:52 Güncelleme: 04.09.2024 - 07:52
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        Güney Kore'den Fatih Birol'a en yüksek diplomatik nişan
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        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'a, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından, uluslararası enerji ve iklim konularında yaptığı büyük katkılardan dolayı ülkenin en yüksek diplomatik nişanı verildi.

        IEA'dan yapılan açıklamaya göre, Yoon, başkent Seul'deki resmi cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen özel bir törende, Birol'un uluslararası enerji ve iklim konularındaki büyük katkıları dolayısıyla ülkenin en yüksek diplomatik onuru Gwanghwa Madalyası'nı takdim etti.

        Yoon takdimin ardından yaptığı konuşmada Birol'un uluslararası enerji güvenliğini ilerletme ve iklim değişikliğiyle mücadele etme konusundaki 'olağanüstü' çalışmalarına vurgu yaptı.

        Birol ise şunları söyledi:

        'Bu büyük onuru almaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bu ödül benim için, IEA'daki meslektaşlarımın Güney Kore ve diğer ülkelerin güvenli ve sürdürülebilir bir enerji geleceği şekillendirmelerine yardımcı olmak için yaptığı paha biçilmez ve yorulmak bilmeyen çalışmalarının bir yansımasıdır. Başkan Yoon'a, hükümetine ve Kore halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.'

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #Fatih Birol
        #enerji
        #IEA
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