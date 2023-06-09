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Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı

Güney Kore'nin Seongnam kentinde bir metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanarak aniden ters yöne hareket etmesi sonucu dengelerini kaybederek düşen 14 kişi yaralandı.

Giriş: 09.06.2023 - 17:22 | Güncelleme: ABONE OL
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı
İHA

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Seongnam şehrinde bulunan Sunae Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde arızalanan yürüyen merdiven ters yöne hareket etti.

Aniden yön değiştiren merdivende bulunan yolcular, dengelerini kaybederek merdivenden yuvarlandı. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, 14 kişinin yaralandığı açıklandı.

Sırtından ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Arızanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

* Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.

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