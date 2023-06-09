Güney Kore'nin güneydoğusundaki Seongnam şehrinde bulunan Sunae Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde arızalanan yürüyen merdiven ters yöne hareket etti.

Aniden yön değiştiren merdivende bulunan yolcular, dengelerini kaybederek merdivenden yuvarlandı. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, 14 kişinin yaralandığı açıklandı.

Sırtından ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Arızanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

* Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.