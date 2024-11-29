Güney Kore'de, Kuzey sınırında Starbucks açıldı: Latte içerken dürbünlerle Kuzey izlenebiliyor
Güney Kore'de, müşterilerin latte yudumlarken ağır askeri önlemlerle çevrili sınırdan Kuzey Kore'ye dürbünlerle bakabilecekleri bir Starbucks açıldı.
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Başkent Seul'ün yaklaşık 50 km kuzeybatısında ve iki Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'ye yakın Gimpo şehri yakınlarındaki bir gözlemevinde, ABD'li kahve zincirinin en yeni yerinin açılışı için yüzlerce kişi bir araya geldi.
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Ziyaretçiler, Panmunjom ateşkes köyü gibi sınırdaki daha popüler turistik noktalara göre daha az bilinen ve daha az askerileştirilmiş bir yerde olmasına rağmen Starbucks'a giderken askeri bir kontrol noktasından geçmek zorunda.
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Gözlemevi ile sadece 1,4 km uzaklıktaki Kuzey'deki sınır kasabası Kaepung arasında "tarafsız sular" olarak tanımlanan bir nehir akıyor. Açık bir günde Kuzey Koreli köylüler gözlemevinin teleskoplarından görülebiliyor.
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Gimpo Belediye Başkanı Kim Byung-soo, Starbucks'ın küresel tanınırlığıyla sınır bölgesinin "karanlık ve iç karartıcı" imajını değiştirebileceğini söyledi.
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Kim gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası artık genç, parlak ve sıcak olarak görülebilecek ve küresel ilgi toplayabilecek güvenlik ve barış için önemli bir turistik yer haline gelebilir" dedi.
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