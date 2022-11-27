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Güney Kore'de helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi öldü

Güney Kore'de orman yangınlarını tespit etmek için havalanan helikopter düştü, kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Giriş: 27.11.2022 - 13:46 | Güncelleme: ABONE OL
Güney Kore'de helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi öldü
Güney Kore'de helikopter düştü: 5 ölü
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Güney Kore'nin Yangyang bölgesinde olası orman yangınlarını tespit etmek için havalanan helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Yonhap ajansının haberine göre, Sikorsky tipi helikopter ülkenin doğusundaki Yangyang'da muhtemel orman yangınlarını tespit için havalandı.

Helikopter, yerel saatle 10.50 sularında bölgedeki bir Budist tapınağı yakınlarındaki yüksek alana düştü.

Kazada parçalara ayrılan helikopterde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Ekipler, kaza yerinde 5 cansız beden bulduklarını, bunlardan ikisinin helikopterin pilotu ve teknisyenine ait olduğunu düşündüklerini belirtti.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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