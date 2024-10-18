Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısında barış, istikrar ve kalkınmaya odaklanıldı

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Dışişleri Bakanlığından, İstanbul'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunun üçüncü toplantısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.

Bölgesel sahiplenme anlayışıyla, Güney Kafkasya'da karşılıklı yarar temelinde çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan bu platformun üçüncü toplantısında, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine ve bölgesel kalkınmaya ilişkin konular ele alındı.

REKLAM Somut projeler yoluyla bölgesel işbirliğinin derinleştirilmesi üzerinde fikir alışverişinde bulunulan toplantının sonunda ortak bildiri kabul edildi. Ortak bildiride, bölgesel ekonomik işbirliğinin ülkeler arası güven tesisi ile refah ve istikrara olan katkıları vurgulanırken, ulaştırma, iletişim, ticaret, enerji, yatırım ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirme konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Bildiride ayrıca, bölgede barışın ve istikrarın diyalog yoluyla sağlanmasının önemi vurgulandı. Konuk bakanlar, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla bölge ülkeleriyle çalışmaya devam edeceği belirtildi.