Güney Afrika, UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davasını sürdürecek

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Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, soykırım davasının devam etmesi için Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) dilekçe sunulacağı belirtilerek, "Güney Afrika, İsrail'in Filistin'de soykırım suçu işlediğini kanıtlamak için gerçekleri, somut delil ve kanıtları sunmayı amaçlıyor. " ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu dava, mahkeme bir karar verene kadar devam edecektir. Dava devam ederken İsrail'in, mahkemenin bugüne kadar verdiği geçici emirlere uyacağını umuyoruz." ifadesine yer verildi.

Davanın Orta Doğu'da barışı sağlamaya yönelik giderek büyüyen küresel bir çabayı temsil ettiği kaydedilen açıklamada, Türkiye, Nikaragua, İspanya, Meksika ve Kolombiya dahil olmak üzere birçok ülkenin davaya müdahil olduğu hatırlatıldı.

REKLAM Divanda görülen davanın devamı için Güney Afrika'nın 28 Ekim tarihinden önce mahkemeye başvuruda bulunması gerekiyor. ABD'nin Axios haber platformunun İsrail Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ABD Kongresi üyelerine ulaşarak kendi aleyhinde UAD nezdinde soykırım davası açan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne baskı yapılmasını istediği iddia edilmişti. Habere göre İsrailli yetkililer ve lobiciler, Kongre üyelerinden, Güney Afrika Cumhuriyeti yetkililerine "soykırım davasına devam etmeleri halinde bunun sonuçlarının olacağı" mesajını vermelerini istemişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.