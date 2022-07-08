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Güney Afrika'nın en yaşlı binası: Ümit Kalesi

Güney Afrika'nın en yaşlı binası

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinin merkezinde yer alan Ümit Kalesi, ülkede bugüne kadar ayakta kalan en eski mimari yapı olma özelliği taşıyor

08.07.2022 - 13:42 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Hollanda Doğu Hindistan Şirketi tarafından 1666-1679 yıllarında, Avrupa'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan ticaret yolu üstünde bir ikmal ve güvenlik istasyonu olarak inşa edilen Ümit Kalesi, bugün Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki en eski bina olma özelliğini de koruyor.

  • AA'nın haberine göre Ümit Kalesi, aynı zamanda dünya üzerinde 17. yüzyıl askeri mimarisinin en iyi korunmuş örneklerinden biri kabul ediliyor. Cape Town şehir merkezinde yer alan Ümit Kalesi, bugün sömürge döneminden kalma zengin müze koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor.

  • KALE, TÜRÜNÜN EN İYİ KORUNMUŞ ÖRNEKLERİNDEN

    Kaledeki Cape Müslüman ve Köle Miras Müzesi Küratörü avukat Igshaan Higgins, yaptığı açıklamada, Ümit Kalesi'nin Güney Afrika'daki en eski sömürge dönemi mimari yapısı olduğuna dikkati çekerek kalenin dünya genelinde 17. yüzyıl askeri mimarisinde türünün en iyi korunmuş örneklerinden olduğunu belirtti.

  • Higgins, tarihte bölgede sivil, siyasi ve askeri yaşamın merkezi olduğuna dikkati çektiği kalenin bugün de kültürel merkez olarak vazifesini sürdürdüğünü söyledi. Ümit Kalesi'nin oldukça zengin koleksiyonlara ev sahipliği yaptığını aktaran Higgins, "Bu müzeler ve sergiler arasında Güney Afrika Iziko Müzeleri tarafından yönetilen William Fehr Koleksiyonu, Camissa Müzesi, Cape Müslüman ve Köle Mirası Müzesi ile Ümit Kalesi Askeri Müzesi bulunuyor" dedi.

  • Higgins, Osmanlı tarafından bölgeye gönderilen İslam alimi Ebubekir Efendi'nin Güney Afrikalı ressam Mustapha "Fanie" Abrahams tarafından yapılmış bir portre çalışmasının da bu yıl itibarıyla Cape Müslüman ve Köle Mirası Müzesi'nde sergilenmeye başladığını söyledi.

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