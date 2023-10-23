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Güneşli ve tozlu günler sürüyor, Kuzey Afrika’dan üst seviye rüzgarları ile Türkiye’nin batısına ulaşan normale göre tozlu havalar ülkemiz üstünde geziniyor. İstanbul gibi merkezlerde sabah güneşini puslu bir güneşe dönüştüren tozlu hava biraz da lodos yüzünden.

Yer seviyesinde kuvvetli esen lodos ile hava yükselici hareketini yapıyor, şehirlerin kendi toz ve partikül yoğunluğu zaten insanları rahatsız edici seviyelere ulaşıyor.

Fotoğraf: AA Otomobiller ve evlerin iş yerlerinin camları 24 saat içinde yeniden toz içinde kalır dolayısıyla su kullanarak yıkama yapmaktan kaçınalım. Yağmursuz günlerin sonu gelir de uzun süreli yağmurlara kavuşabilirsek hem hava temizlenecek hem de şehirler. REKLAM Fakat hava tahminlerinde batı, güney ve iç bölgeler için yeni yağmur görünmüyor. Bugün Doğu Anadolu genelinde sonbahar yağmurları görülecek merkezler var fakat yağışlar sadece bu bölge ile sınırlı kalacak.

Fotoğraf: AA Bu hafta İstanbul gölgede 25°C, güneş altında hissedilen 30°C’ye ulaşıyor. Kıyı Ege ve Akdeniz benzer biçimde 30°C’leri rahatça ölçerken hissedilen sıcaklıklar 35°C gibi yaz mevsimi değerlerinde seyrediyor. Bu durum gelecek 5 gün pek değişmeyecek. Sadece perşembe günü Trakya’da gök gürültülü yağmur geçişleri ihtimali var fakat bu yağmur oluşursa daha doğudaki İstanbul’a sokulmuyor. Kasım ayının bugünden bakılınca genel görüntüsü daha yağmurlu, daha sulak geçebilir şeklinde. Ancak hava tahminlerinin 5-7 günden daha uzun vadeli olanları (Özellikle yağışın yeri ve miktarı) istenen tutarlılığı vermediği için biraz da umutla Kasım ayına uzanıyoruz. Sıcaklık profillerine bakınca bugünlerden daha serin olacağı ve 2-3 Kasım itibari ile batı bölgelerde de havanın değişmeye başlayacağı tahmin edilebilir. Şimdilik azalan suyumuz en büyük problemlerden biri olarak önümüzde duruyor. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir