Güneşin gölgesinde saklı tehlike: D vitamini eksikliğiniz olduğunu gösteren 9 belirti!

9. DİŞ ETİ HASTALIKLARI VE DİŞ KAYBI

D vitamini, vücudunuzun kalsiyumu emmesine yardımcı olduğundan dolayı sağlıklı diş ve diş etleri için gereklidir. Ancak düşük D vitamini seviyeleri dişlerinizi zayıflatabilir ve sizi çürüklere, kırıklara ve çürümelere karşı daha savunmasız hale getirebilir.

