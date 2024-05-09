Başkan adayı Kennedy: Bir solucan beynime girdi ve beynimin bir kısmını yedi

Başkan adayı Kennedy: Bir solucan beynime girdi ve beynimin bir kısmını yedi

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Başkan Adayı Robert Kennedy, 2010 yılında ciddi hafıza kaybı ve zihinsel sis yaşadığını söyledi.

2009 yılında beyin kanserinden ölen amcası Senatör Ted Kennedy'nin tıbbi geçmişine aşina olan üst düzey nörologlara danışan Kennedy, ikinci eşi Mary Richardson Kennedy'den boşanmasıyla ilgili 2012'de verdiği ifadede, New Yorklu bir doktorun beyninin taramasını inceledikten sonra kendisine sağlık sorunlarının 'beynine giren ve bir kısmını yedikten sonra ölen bir solucandan kaynaklanabileceğini' söylediğini aktardı.

Robert Kennedy o dönemde, bilişsel sorunlarından dolayı hayatının olumsuz etkilendiğini söyledi.

"ARTIK ATLATTIM" Kennedy, çevresel görüş kaybı, kas güçsüzlüğü, hareket, işitme ve konuşma sorunları ve hafıza kaybı gibi nörolojik sorunlara yol açabilen cıva zehirlenmesinden muzdaripti. Ayrıca, düzensiz bir kalp atışı olan atriyal fibrilasyon ya da A-fib ile onlarca yıldır mücadele eden Kennedy, bu rahatsızlığı yaşamasının üzerinden on yıldan fazla zaman geçtiğini ve artık bu rahatsızlığı yaşamadığına inandığını ifade etti. REKLAM Kennedy'nin kampanyası Times'a tıbbi kayıtları vermeyi reddederken, Kennedy'nin kampanya sözcüsü Stefanie Spear CNN'e yaptığı açıklamada, Kennedy'nin bir çevre savunucusu olarak yaptığı çalışmaların bir parçası olarak Afrika, Güney Amerika ve Asya'da yoğun bir şekilde seyahat ettiğini ve bu seyahatlerden birinde bir parazit kaptığını söyledi.

"KAFAMDA 6 SOLUCAN DA OLSA MÜNAZARADA YENERİM" "Bu sorun 10 yıldan uzun bir süre önce çözüldü ve şu anda fiziksel ve ruhsal sağlığı gayet yerinde. Kennedy'nin sağlığını sorgulamak, rakipleri göz önüne alındığında komik bir öneridir" diyen kampanya yöneticisi, 81 yaşındaki Başkan Joe Biden ve 77 yaşındaki eski Başkan Donald Trump'ın ileri yaşlarına atıfta bulundu. Daha sonra Kennedy sosyal medyada bir paylaşım yaparak, "5 beyin solucanı daha yerim ve yine de Trump ve Başkan Biden'ı münazarada yenerim. Altı solucanlı bir handikapla bile sonuçtan eminim" dedi. Kennedy, bu sağlık olaylarının ardından daha fazla uyumak, daha az seyahat etmek, balık alımını azaltmak ve vücuttaki metalleri dışarı atmayı amaçlayan şelasyon tedavisi görmek de dahil olmak üzere yaşam tarzını değiştirdiğini söyledi.