Güneş tutulması için beklenen gün geldi çattı. Bugün saat 11:58'de meydana gelecek doğa olayı ile ilgili ülkemizde en çok merak edilen sorulardan biri de Türkiye'de hangi illerde tutumanın görülebileceği oldu. İşte, söz konusu durumla ilgili bilgiler...