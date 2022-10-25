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Güneş tutulması Türkiye'de nerelerde görülecek? İstanbul, Ankara ve İzmir'de izlenecek mi? Güneş tutulması hangi illerde izlenebilecek? İl il tutulma saatleri

Güneş tutulması Türkiye'de nerelerde görülecek? İstanbul, Ankara ve İzmir...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de güneş tutulması için nefesler tutulmuş durumda. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız, Türkiye'de görülebileceği duyurulan tutulmanın yaşadıkları illerde görülüp görülemeyeceğine ilişkin aramalar yapıyor. İşte, konuya ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...

Giriş: 25.10.2022 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Güneş tutulması için beklenen gün geldi çattı. Bugün saat 11:58'de meydana gelecek doğa olayı ile ilgili ülkemizde en çok merak edilen sorulardan biri de Türkiye'de hangi illerde tutumanın görülebileceği oldu. İşte, söz konusu durumla ilgili bilgiler...

  • GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

    Güneş tutulması Türkiye’den de görülebilecek. Salı günü meydana gelecek güneş tutulması aralarında İstanbul da yer aldığı birçok şehirde yüzde 40 civarında görülecek.

    Türkiye'den ışığın olmadığı, şehir merkezlerinden uzak yerlerde izlenebilir.

  • GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ İLLERDE, SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

    İstanbul'da tutulma 12.34'te başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 38 olacak ve 13.47'de meydana gelecek. Tutulma 14.59'da sona erecek.

    Ankara'da tutulma 12.40'ta başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 42 olacak ve 13.55'te meydana gelecek. Tutulma 15.08'de sona erecek.

    Adana'da tutulma 12.48'de başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 41 olacak ve 14.03'te meydana gelecek. Tutulma 15.16'da sona erecek.

  • İzmir'de tutulma 12.37'de başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 32 olacak ve 13.49'da meydana gelecek. Güneş Tutulması, İzmir'de 14.59'da sona erecek.

    Çanakkale'de tutulma 12.33'te başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 33 olacak ve 13.45'te meydana gelecek. Tutulma 14.55'de sona erecek.

    Erzurum'da tutulma 12.49'da başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 52 olacak ve 14.07'de meydana gelecek. Tutulma 15.21'de sona erecek.

  • GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?

    Uzmanlar güneş tutulması sırasında güneşe özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. 

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