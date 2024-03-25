Güneş patlamasında neler olur? Güneş patlaması nedir, etkileri nelerdir, elektronik araçlar etkilenir mi?
Güneş fırtınası ya da diğer adıyla bilinen Güneş patlaması bazen dünyadaki değişimlere sebep olabiliyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) Güneş'te meydana gelen plazma patlaması sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın, radyo sinyallerini geçici bozabileceği uyarısında bulundu. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilindiğinin işareti verildi. Güneş patlaması sonrası etkileri merak konusu oldu. Peki Güneş patlaması ne zaman, etkileri nelerdir, elektronik araçlar etkilenir mi? İşte Güneş patlaması tanımı ve detaylı bilgiler…
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Doğa olaylarını yakından ilgilendiren Güneş patlaması etkileri ile merak ediliyor. Gündemin en çok merak edilen konu başlığı arasında Güneş patlamasıyla ilgili tarih araştırması ve etkileri bulunuyor. Peki Güneş patlaması ne zaman, olursa ne olur? Güneş patlaması nedir, etkileri nelerdir, elektronik araçlar etkilenir mi?
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GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN?
Güneş patlaması 24 Mart günü gerçekleşti. Güneş patlaması yaşandığı Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından duyuruldu.
GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?
Güneş püskürtüsü veya güneş patlaması, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler. 6 × 1025 Patlama sonucunda joule'e kadar enerji açığa çıkarabilir. Güneş püskürtüsü nedeniyle Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer.
Güneş patlaması, Güneş'in yüzeyinde meydana gelen ve büyük miktarda enerjiyi uzaya yayan güçlü bir manyetik etkinliktir. Bu olaylar, Güneş'in manyetik alanındaki değişiklikler nedeniyle gerçekleşir ve birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir. Güneş püskürtüleri magnetik birleşmelerden dolayı oluşurlar. İlk oluşum ise 1859 yılında gözlemlenmiştir ve Carrington Olayı olarak adlandırılır.
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GÜNEŞ PATLAMASI ETKİLERİ
Güneş patlamaları ve kütle atımları Güneş sitemimizdeki en güçlü patlamalar olarak bilinir. Şiddetli patlamalar Güneş fırtınasına yol açabilir.Patlama denilen olay sonucunda Dünya’ya ulaşan yüklü parçacıklar gökyüzünde Aurora denilen doğal ışınımlara sebep olur. Kütle atımı çok güçlü olduğunda ise en kötü durumda elektrik kesintilerine neden olabilir. Güneş patlamaları ve kütle atımları Güneş sitemimizdeki en güçlü patlamalar olarak bilinir. Şiddetli patlamalar Güneş fırtınasına yol açabilir.
GÜNEŞ PATLAMASIYLA OLUŞAN JEOMANYETİK FIRTINANIN RADYO SİNYALLERİNİ GEÇİÇİ DEVRE DIŞI BIRAKABİLECEĞI UYARISI
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), Güneş'te meydana gelen plazma patlaması sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın, radyo sinyallerini geçici bozabileceği uyarısında bulundu.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Güneş'teki plazma patlamasıyla oluşan jeomanyetik fırtınayla ilgili uyarı yayımladı.
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SWPC'de görevli hava tahmin uzmanı Jonathan Lash, fırtınanın radyo sinyallerini geçici bozabileceğini, hava araçlarıyla kuleler arası iletişimin kesilebileceğini belirtti.
Lash, dünyanın farklı bölgelerinde fırtınanın ardından oluşan "kuzey ışıkları" adı verilen auroraların gözlemlenebileceğini bildirdi.
Güneş'te 2017'den bu yana en büyük patlama, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından 15 Aralık 2023'te görüntülenmiş, patlamanın Dünya'daki radyo sinyallerini geçici devre dışı bıraktığı duyurulmuştu.
NASA'ya göre, Güneş yüzeyindeki patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerinin yanı sıra uzay araçları ve astronotlar için de risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor.