Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Güneş ışığına hasret kalma sebeplerinden biri olan xeroderma pigmentosum hastalığı nedir?

        Güneşe çıkamama durumunun belirtileri nelerdir?

        Güneş, her canlı ve doğa için mutlak bir yaşam kaynağıdır. Güneşin, gıdaların oluşmasında ve bitkilerin büyümesinde olduğu kadar, insan sağlığı açısından da eşsiz bir öneme sahiptir. Bazı durumlarda ise güneşten muaf kalabiliyoruz. Bu durumların başında da güneşe çıkamama (Xeroderma pigmentosum) hastalığı geliyor. İşte hastalık hakkında bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 14:30 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneşe çıkamama hastalığı nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çoğu insan uyandığında dışarısının günlük güneşlik olduğunu gördüğünde içi huzurla dolar ve kendini mutlu hisseder. Peki, güneşle problemi olan ve güneşe çıkamayan kişiler için tedavi yöntemleri var mı? İşte detaylar...

        Güneşe çıkamama hastalığı (Xeroderma pigmentosum) nedir?

        Güneşe çıkamama hastalığı (Xeroderma pigmentosum-XP), cildin güneş ışığına maruz kalmasıyla oluşan ve DNA hasarının onarılamadığı genetik bir hastalıktır. Bu durum, cildin güneş ışığına maruz kaldığında hızla yanmasına, lekelenmesine ve kanser oluşum riskinin artmasına neden olabilir.

        Güneş ışığına karşı aşırı duyarlılığı olan bireyler, xeroderma pigmentosum (XP) olarak bilinen nadir bir hastalıkla doğarlar. Derilerini ultraviyole (UV) ışınlarından korumak için çok fazla önlem almaları gerekmektedir.

        REKLAM

        Güneşe çıkamama hastalığının belirtileri nelerdir?

        Güneşe çıkamama hastalığı şu belirtilerle ortaya çıkar:

        - Güneşle temas sonrası şiddetli yanık ve kızarıklık

        - Ciltte çillenme

        - Cilt kuruluğu

        - Cilt lekeleri

        - Ciltte kırmızı lekeler

        - Gözlerde kuruluk

        - Işığa karşı duyarlılık (fotofobi)

        - Kornea iltihabı

        Güneşe çıkamama hastalığı neden olur?

        Güneşe çıkamama hastalığı, genellikle DNA onarımında rol oynayan belirli genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanır. Bu gen mutasyonları, DNA'nın güneş ışığına maruz kaldığında hasar görmesini önleyen veya onu onaran enzimlerin üretimini etkiler. Bu nedenle güneş ışığına maruz kalma, XP hastalarında ciddi cilt hasarına ve kanser riskinin artmasına yol açar.

        REKLAM

        Güneş ışığına maruz kalındığında, normal bir insanın hücreleri güneş ışığı yani UV’ye bağlı DNA hasarını onarabilir. Ancak XP hastalarında bu hasar tamir edilemez ve bu da cilt kanserlerine yol açabilir.

        Güneşe çıkamama hastalığının tedavisi var mı?

        Xeroderma pigmentosum hastalığı adıyla da bilinen güneşe çıkamama hastalığının bir tedavisi söz konusu değildir. Burada yapılması gereken kişinin olabildiğince güneş ışınlarından uzak durmasıdır. Bunun dışında hastalığın semptomlarını azaltmak amacıyla da bir dizi yöntem uygulanabilir.

        Hastalığın etkilerini azaltmak için uygulanabilecek yöntemler şunları içerir:

        - Güneş ışığının yokluğunu tolere etmek için D vitamini takviyeleri

        - Ciltteki yanıklar ve lekeler için gerekirse ilaçlar

        - Kornea iltihabı için göz damlaları

        - Hastalık cilt kanserine evrildiyse ameliyat

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor
        Habertürk Anasayfa