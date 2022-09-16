Güne s﻿ıkı bir kahvaltıyla başlamak sonrasında 'daha az açlık hissi yaratıyor'

James Galagher - BBC Sağlık Muhabiri

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Araştırma İskoçya’daki Aberdeen Üniversitesi’ne bağlı ekip tarafından yapıldı.

Bilim insanları, sıkı kahvaltı ile sıkı akşam yemeği etkisini incelemek için, deneye katılan kişilerin yemeklerini titizlikle kontrol etti.

Ekip, hangi öğünü sıkı yerlerse yesinler, kişilerin benzer miktar kaloriyi yaktığını tespit etti.

Ancak büyük bir kahvaltı sonrası iştahın ciddi oranda azaldığı bunun da diyete bağlı kalmayı kolaylaştırdığı tespit edildi.

30 kişilik bir gönüllü grup deneye katıldı.

Bu gruba iki ay boyunca belirlenen günlük miktar olan 1700 kalorinin yarısına karşılık gelen bir kahvaltı verildi. Ardından hafif bir öğle yemeği ve daha da hafif bir akşam yemeği yediler.

Sonrasında ise bir ay boyunca günün büyük yemeğini akşam yemeği olarak yediler.

Hücre Metabolizması isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre, büyük yemek günün hangi öğününde yenirse yensin benzer kalori yakıldığı görüldü.

Fark yaratansa iyi bir kahvaltının iştaha olan etkisi oldu.

Büyük bir kahvaltı ile iştahın bastırıldığı tespit edildi.

BBC’ye sonuca ilişkin konuşan Profesör Alexandra Johnstone, “Eğer güne sıkı bir kahvaltı ile başlarsanız, iştahınızı gün boyu kontrol etmeniz daha fazla mümkün olur” dedi.

Araştırmada kahvaltılık olarak, tokluk hissi verecek, yoğun protein içeren, yoğurt, yumurta, sosis, mantar gibi besinler kullanıldı.

Ancak araştırma sonuçları ile genel toplum arasında fark var.

Prof Johnstone, insanların daha fazla uyku için sabah oturularak yapılacak bir kahvaltıya vakit ayırmadığını ve sonuç olarak akşam yemeğini büyük yaptığını söylüyor.